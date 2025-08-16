Η γη της ελιάς – spoiler: Νέα βεντέτα στη Μάνη, Λυκούργος και Παρασκευάς στο στόχαστρο

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στον 5ο κύκλο της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς» και αναμένεται να αναστατώσουν πολύ τη ζωή όλων των ηρώων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στα νέα επεισόδια της «Γης της ελιάς» ο Λυκούργος και ο Παρασκευάς μπαίνουν στο στόχαστρο του Μανούσου, ο οποίος διψάει για εκδίκηση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή!

Στην Κρήτη πριν από 70 χρόνια ο πατέρας του Λυκούργου ερωτεύτηκε παράφορα τη μητέρα του. Την έκλεψε και παντρεύτηκαν κρυφά από όλους. Όμως αυτή τους η πράξη άναψε τη σπίθα μιας μεγάλης βεντέτας, με το μίσος να ριζώνει βαθιά σε όλα τα μέλη των δύο οικογενειών.

Ο πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στις δύο οικογένειες είχε τραγικές συνέπειες, καθώς ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε. Η οικογένεια της μητέρας του Λυκούργου διαλύθηκε, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να πάρει εκδίκηση γι’ αυτόν τον άδικο χαμό.

Στα νέα επεισόδια, λοιπόν, θα δούμε τον μοναδικό απόγονο αυτής της οικογένειας. Ο λόγος για τον Μανούσο, τον οποίο θα υποδυθεί ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Χειλάς, ο οποίος όπως σας είχαμε ενημερώσει είναι ο αδελφός της Χριστίνας Χειλά Φαμέλη και μπαίνει στο σίριαλ.

Ο Μανούσος, ο οποίος είναι επιστάτης στο λατομείο που διευθύνει ο Αντώνης, γνωρίζει στην Κρήτη τον Λυκούργο και σύντομα συνειδητοποιεί ποιος είναι. Έτσι, αποφασίζει να τον εκδικηθεί για το κακό που συνέβη πριν από χρόνια στην οικογένειά του.

Μάλιστα, όπως θα δούμε, ο Μανούσος πιστεύει ότι ο Παρασκευάς είναι βιολογικός γιος του Λυκούργου, με αποτέλεσμα να βάλει και τον νεαρό στο στόχαστρο. Πλέον ο ίδιος, δίχως να αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν, βάζει στόχο ζωής να βγάλει από τη μέση τόσο τον Λυκούργο όσο και τον Παρασκευά…