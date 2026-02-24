Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ έδωσε spoiler για το Porto Leone: «Η Άντζελα θα γυρίσει στην Τρούμπα»

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αποκάλυψε όσα πρόκειται να συμβούν στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής του ALPHA, «Porto Leone».

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη (24.02.2026) και μίλησε για όλα. Μάλιστα, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ έδωσε και ένα δυνατό spoiler για τη ζωή της τηλεοπτικής Άντζελας στο «Porto Leone».

«Η Άντζελα θα γυρίσει στην Τρούμπα με κάποιον τρόπο. Πώς, γιατί, τι ακριβώς θα κάνει εκεί θα το δούμε. Η ζωή και οι συνθήκες θα την κάνουν να ξαναγυρίσει. Όλοι οι ήρωες πληρώνουν, κατά κάποιον τρόπο, τις επιλογές τους. Θα περάσει πολλά ο χαρακτήρας, έχει ακόμα αρκετά εμπόδια μπροστά της», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο για την ηρωίδα να βρει ξανά τον έρωτα μετά την αυτοκτονία του Γρηγόρη.

«Είναι πολύ δύσκολο για το συγκεκριμένο χαρακτήρα, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και μετά την τροπή που έχει πάρει ο έρωτας δύο φορές στη ζωή της, να ερωτευτεί ξανά. Θα είναι πολύ δύσκολο», δήλωσε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ.

«Δεν θα ασχοληθεί η Άντζελα με το παιδί της Λένας και του Στράτου. Το παιδί θα παίξει κάποιο ρόλο στην ιστορία. Γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί, ούτε να περάσει έτσι. Κι από τη στιγμή που η Αλεξάνδρα έχει μάθει την ύπαρξή του, δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Έχει απειλήσει ότι θα ψάξει να το βρει», αποκάλυψε ακόμα η όμορφη ηθοποιός.

Επίσης η Ιζαμπέλλα Φούλοπ ανέφερε ότι η Άντζελα θα έχει το τέλος που της αξίζει.

«Το τέλος είναι αυτό που της αξίζει με την καλή έννοια. Πιστεύω ότι ο ρόλος είναι ένας καλός, πονεμένος χαρακτήρας. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, βρίσκει την ηρεμία της. Με γοητεύει πολύ το αντιφατικό στοιχείο, το ότι έχει αποχρώσεις. Δεν είναι άσπρο μαύρο, ούτε ένας ξεκάθαρα γλυκός χαρακτήρας, ούτε ένας ξεκάθαρα αρνητικός.

Τη βλέπουμε έτοιμη να εκδικηθεί, τη βλέπουμε σκληρή αλλά και πολύ εύθραυστη, τη βλέπουμε να θέλει να αγαπήσει, να αγαπηθεί, είναι ένα κορίτσι με έντονα συναισθήματα σε όλες τις εκφάνσεις. Κι αυτό με γοητεύει πολύ», ανέφερε η ηθοποιός.