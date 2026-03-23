Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε θα γυρίσει στην εκπομπή της μετά τη γέννα στα μέσα Μαΐου

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε στην εκπομπή της για την τηλεοπτική της επιστροφή, μετά τη γέννηση της κόρης της. Αποκάλυψε, λοιπόν, ότι θα γυρίσει στα μέσα Μαΐου, κοντά στις ημέρες που θα διεξαχθεί ο τελικός της φετινής Eurovision.

Με αφορμή ένα ρεπορτάζ που παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026) η εκπομπή «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι όταν προβληθεί ο μεγάλος τελικός του μουσικού διαγωνισμού λογικά θα έχει επιστρέψει στα τηλεοπτικά της καθήκοντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άντε να μας το φέρει ο Akylas! Πότε είναι η Eurovision;», ρώτησε η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.

Οι συνεργάτες της την ενημέρωσαν, λοιπόν, ότι ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού είναι το Σάββατο 14 Μαΐου 2026 και η παρουσιάστρια σημείωσε: «Έλα ρε συ! Άρα είναι κοντά στις μέρες που επιστρέφω, λογικά. Τι ωραία, οπότε θα τα δούμε όλα παρέα.

Τέλεια και θα είμαι και σπίτι, θα τα χαζεύω. Τι ωραία, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, το αγόρι μας ο Akylas λοιπόν, βρέθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Όσλο, όπως είχαμε πει, και είχε έτσι μια πολύ θερμή υποδοχή.

Αμέσως μετά, μεταδόθηκε ένα ρεπορτάζ για τον Akyla, οποίος εμφανίστηκε το Σάββατο στο Nordic Eurovision Party στο Όσλο της Νορβηγίας. Εν τω μεταξύ, μία ημέρα νωρίτερα ο νεαρός καλλιτέχνης έδωσε το «παρών» στους τέταρτους χαιρετισμούς στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης, την παρουσία του Μητροπολίτη Πάσης Σκανδιναβίας, Κλεόπα.