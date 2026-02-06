Media

Η Κατερίνα Καινούργιου «έπεσε» πάνω στον Γιώργο Λιάγκα και έβγαλαν σέλφι

Οι δύο παρουσιαστές πόζαραν χαμογελαστοί, δημοσιεύοντας τη κοινή φωτογραφία τους στο Instagram
Γιώργος Λιάγκας και Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας / πηγή φωτογραφίας Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας συναντήθηκαν στην ίδια εκδήλωση στο γήπεδο Καραϊσκάκη το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026).

Η παρουσιάστρια του Alpha, Κατερίνα Καινούργιου και ο συνάδελφός της του ΑNT1, Γιώργος Λιάγκας βρέθηκαν – ο καθένας με την παρέα του – στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Οι δύο παρουσιαστές πόζαραν χαμογελαστοί, δημοσιεύοντας την κοινή φωτογραφία τους στο Instagram.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία ιδιαίτερη περίοδο στην προσωπική της ζωή, αφού σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, το οποίο είναι κορίτσι.

Μέσα από την εκπομπή της, η ίδια έχει μοιραστεί τις σκέψεις της και τους προβληματισμούς της για τη μητρότητα.

Όσο για τον Γιώργο Λιάγκα, ο παρουσιαστής του ANT1 είναι ζευγάρι με τη Μαρία Αντωνά, αποφεύγοντας να μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας

Πρόσφατα το ζευγάρι έκανε κοινή εμφάνιση σε γνωστό κέντρο, με τη γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγό να γιορτάζει τα γενέθλιά της στο πλευρό του συντρόφου της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
165
127
114
112
Media: Περισσότερα άρθρα
Άννα Λιβαθυνού: «Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε ό,τι κι αν γίνει» λέει μετά την αποχώρηση από το «Καλημέρα Ελλάδα»
Στις 22 Ιανουαρίου ο Παναγιώτης Στάθης καλημέρισε τους τηλεθεατές του «Καλημέρα Ελλάδα», ανακοινώνοντας επίσημα την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από την εκπομπή
Η Άννα Λιβαθυνού και ο Παναγιώτης Στάθης
Newsit logo
Newsit logo