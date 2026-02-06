Η Κατερίνα Καινούργιου «έπεσε» πάνω στον Γιώργο Λιάγκα και έβγαλαν σέλφι

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Λιάγκας συναντήθηκαν στην ίδια εκδήλωση στο γήπεδο Καραϊσκάκη το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026).

Η παρουσιάστρια του Alpha, Κατερίνα Καινούργιου και ο συνάδελφός της του ΑNT1, Γιώργος Λιάγκας βρέθηκαν – ο καθένας με την παρέα του – στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Οι δύο παρουσιαστές πόζαραν χαμογελαστοί, δημοσιεύοντας την κοινή φωτογραφία τους στο Instagram.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία ιδιαίτερη περίοδο στην προσωπική της ζωή, αφού σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, το οποίο είναι κορίτσι.

Μέσα από την εκπομπή της, η ίδια έχει μοιραστεί τις σκέψεις της και τους προβληματισμούς της για τη μητρότητα.

Όσο για τον Γιώργο Λιάγκα, ο παρουσιαστής του ANT1 είναι ζευγάρι με τη Μαρία Αντωνά, αποφεύγοντας να μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή.

Πρόσφατα το ζευγάρι έκανε κοινή εμφάνιση σε γνωστό κέντρο, με τη γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγό να γιορτάζει τα γενέθλιά της στο πλευρό του συντρόφου της.