Η Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει τηλεοπτικά την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, με νέα εκπομπή στο Open

Η Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση και παρουσιάσει την εκπομπή «Από θαύμα – Ιστορίες δεύτερης ζωής», που θα προβάλλεται στο Open.

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα, μόλις, δευτερόλεπτα. Στιγμές που χωρίζουν το «πριν» από το «μετά». Στιγμές που σε φέρνουν αντιμέτωπο με τον φόβο, την απώλεια, την αβεβαιότητα. Και κάποιες φορές, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, έρχεται το θαύμα. Aυτές οι ιστορίες θα παρουσιάζονται στην εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Open και θα μεταδίδεται από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 21:00.

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Μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις, οι πρωταγωνιστές κάθε επεισοδίου επιστρέφουν στη στιγμή που όλα ανατράπηκαν. Στις δύσκολες ώρες, στην αγωνία, στη μεγάλη μάχη που έδωσαν, και μιλούν για τη δύναμη που ανακάλυψαν μέσα τους ή τη συνάντησή τους με μία Θεία δύναμη. Μια δεύτερη ζωή.

Γιατί όταν έχεις φτάσει τόσο κοντά στο τέλος και τελικά έχεις μία νέα ευκαιρία, κάτι μέσα σου αλλάζει. Τα σημαντικά αποκτούν ξανά τη θέση τους. Η ζωή, όπως την ήξερες, δεν θεωρείται πια δεδομένη.

Το «Από θαύμα – Ιστορίες δεύτερης ζωής» ανοίγει ένα παράθυρο σ’ αυτές τις ιστορίες. Ιστορίες που συγκινούν, προβληματίζουν και, πάνω απ’ όλα, θυμίζουν κάτι πολύ απλό και πολύτιμο:

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Ότι όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα.

Γιατί, όταν κάποιος φτάσει τόσο κοντά στο τέλος και καταφέρει να επιστρέψει, δεν συνεχίζει απλώς να ζει. Μαθαίνει να βλέπει τη ζωή από την αρχή.

Πρεμιέρα .