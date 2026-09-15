Δύο μαύρα πουκάμισα: Όσα έγιναν στην avant premiere της νέας σειράς του Mega, με Μπισμπίκη, Κιμούλη, Μυριαγκό

Η νέα δραματική σειρά του Mega «Δύο μαύρα πουκάμισα» με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Τη Δευτέρα (14.09.2026) πραγματοποιήθηκε η επίσημη προβολή των πρώτων επεισοδίων της νέας σειράς του Mega στον κινηματογράφο Λαΐς στον Κεραμεικό. Οι πρωταγωνιστές του φιλόδοξου σίριαλ που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου μίλησαν για όσα πρόκειται να συμβούν στην πλοκή.

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Όλο το εκλεκτό καστ της σειράς ήταν εκεί μαζί με δημοσιογράφους από κάθε μέσο και παρακολούθησαν τα δύο πρώτα επεισόδια της νέας σειράς.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Αντώνης Μυριαγκός και η Μαριάννα Κιμούλη ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους: Νίκο Βερλέκη, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρη Καπετανάκο, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρη Λιακόπουλο, Μιχάλη Μητρούση, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκη Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανό Σταματάκη, Μαρίνα Ψάλτη, Μιχάλη Αεράκη και Θάνο Καληώρα.

Το καστ συμπληρώνουν οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάννης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας και άλλοι.

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«Έχουμε ένα υπέροχο σενάριο, ένα υπέροχο βιβλίο από τον Σακελλαρόπουλο, μια υπέροχη παραγωγή και ο ρόλος του Μανούσου είναι ένας ρόλος που τον νιώθω. Δηλαδή θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ερμηνεύω αυτόν τον ρόλο», δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης που κρατά έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

«Είχε πολύ κόπο από όλους μας και ελπίζουμε να αρέσει στο κοινό όσο άρεσε και αυτή η εμπειρία σε εμάς. Στα γυρίσματα περάσαμε πάρα πολύ όμορφα», είπε η Μαριάννα Κιμούλη που υποδύεται τη Μαρκέλλα, μία γυναίκα που θα βρεθεί ανάμεσα σε δύο άντρες.

«Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς τα γυρίσματα. Είναι εξοντωτικοί ρυθμοί, αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο team», ανέφερε ο Αντώνης Μυριαγκός που κρατά επίσης έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Μένιος Σακελλόπουλος και μίλησε για τη σειρά, υπογραμμίζοντας: «Μετά από 23 βιβλία βλέπω ένα από τα αγαπημένα μου παιδιά, τα «Μαύρα Πουκάμισα» να γίνεται σειρά. Δεν είναι όπως το περίμενα. Είναι πάρα πολύ καλύτερο. Είναι ένα στολίδι».



Το ομότιτλο τραγούδι της σειράς αποτελεί μια ξεχωριστή σύμπραξη, καθώς τη μουσική υπογράφει ο Στέφανος Κορκολής, τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης και το ερμηνεύει ο Μανώλης Κονταρός.

«Η έμπνευσή μου βεβαίως είναι η Κρήτη μας, αλλά ο Στέφανος ο Κορκολής είναι ένας μεγάλος δημιουργός, μεγάλος μουσικός και σε βάζει στο καλούπι που πρέπει», δήλωσε ο Μανώλης Κονταρός.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση ο Βασίλης Μπισμπίκης συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή.