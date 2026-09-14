Αντρέας Γεωργίου: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη συζητούσαμε να κάνει γκεστ στο “Αντώνιος και Κλεοπάτρα”»

Μια νέα συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Αντρέας Γεωργίου και μίλησε τόσο για τις σειρές «Μπλε ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» όσο και για την παραλίγο συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ και μίλησε για τα νέα σίριαλ που υπογράφει μαζί με τον Κούλλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου και κάνουν πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ. Σήμερα Δευτέρα (14.09.2026) αρχίζουν οι «Μπλε ώρες» και την επόμενη Δευτέρα το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Επίσης ο Αντρέας Γεωργίου εξομολογήθηκε ότι συζητούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη ώστε να συνεργαστούν τηλεοπτικά.

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«Πάντα τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες μας συνδέουν με συγκεκριμένη εποχή, αναμνήσεις, ίσως κάποιες σημαντικές σχέσεις, απώλειες. Εγώ ας πούμε τον Γιώργο Μαζωνάκη τον έχω συνδέσει με όλα μου τα παιδικά εφηβικά χρόνια», είπε αρχικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τελευταία είχαμε μια επαφή επαγγελματική, αλλά ναι, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσα οικειότητα και αυτό το χαρακτηριστικό χιούμορ που είχε και δηλαδή σαν να είχε ανάγκη την οικειότητα», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Αντρέας Γεωργίου.

«Τώρα αισθάνομαι λίγο άσχημα να το πω τώρα, αλλά συζητούσαμε με τον Γιώργο για να κάνει μια γκεστ εμφάνιση στο “Αντώνιος και Κλεοπάτρα”.

Όχι ως Μαζωνάκης, ως ρόλος. Ήθελε να παίξει.

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Μας έφερε σε επαφή η Άλκηστη Μαραγκουδάκη, γιατί έχει αυτή τη φιλική σχέση και είχαμε μιλήσει οπότε για εμάς ήταν πολύ σοκαριστικό», εξομολογήθηκε ακόμα.

Παράλληλα, ο Αντρέας Γεωργίου αναφέρθηκε και στους θανάτους της Μάρως Κοντού και του Νίκου Γαλανού, με τους οποίος συνεργάστηκε στη σειρά «Η γη της ελιάς», που μεταδόθηκε με επιτυχία από το MEGA.

«Δεν θα ήθελα να μοιραστώ κάτι από την κοινή μας ζωή, γιατί ξέρω ότι η Μάρω Κοντού ήταν πολύ private σε αυτά. Και το απέδειξε ακόμα και μέχρι το τέλος. Κι εμείς δεν τα ξέραμε όλα. Ξέραμε, αλλά όχι, ήταν πολύ αξιοπρεπής, όπως και ο Νίκος Γαλανός. Και οι δυο τους ήθελαν να φύγουν με αξιοπρέπεια. Δεν ήθελαν να τους λυπηθεί κανείς και αυτό οφείλω να το τηρήσω γιατί ήταν επιθυμία τους», δήλωσε ο Αντρέας Γεωργίου.

«Ήταν επίσης πάρα πολύ εύκολο (σ.σ. να πείσω τη Μάρω Κοντού να πάρει μέρος στη “Γη της ελιάς”) γιατί η ίδια μου είχε πει ότι δεν δέχτηκε ποτέ καμία πρόταση για καμία σειρά, ενώ ήθελε πάρα πολύ να κάνει σειρά», πρόσθεσε.

«Είναι αυτά τα ονόματα που τα βλέπεις μέρα παρά μέρα στην ελληνική τηλεόραση και κάπως όταν έρχονται οι ρόλοι λες τώρα σιγά μην πάω στη Μάρω Κοντού και μου πει “ναι”», δήλωσε ακόμα.

«Είμαι πολύ περήφανος για τη διαδρομή μου. Δεν έχω την ανάγκη να αποδείξω τίποτα σε κανένα», είπε ακόμα.

Τέλος, ο Αντρέας Γεωργίου εξομολογήθηκε: «Κάποτε είχα αναγκαστεί να μοιράσω μια λουκανικόπιτα στα τρία για να έχω τρία γεύματα μες στη μέρα».