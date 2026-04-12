Η Κατερίνα Στικούδη για τις τηλεθεάσεις της ΕΡΤ: Είναι πολύ ωραίο να μην υπάρχει τόσο πολύ άγχος για τους αριθμούς

Η Κατερίνα Στικούδη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega και μίλησε για την αυστηρή κριτική ορισμένων στο ξεκίνημα της καριέρας της αλλά και για την εκπομπή «f+ΖΗΝ» που παρουσιάζει στην ΕΡΤ. Όπως είπε, χαίρεται που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση για τα ποσοστά της τηλεθέασης. Παίζουν ρόλο, όπως προσθέτει, αλλά το μέλλον μιας εκπομπής δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από αυτά.

Η Κατερίνα Στικούδη ανέφερε αρχικά για την καριέρα της: «Σαν να έχω πάρει έτσι ένα πράσινο φως ότι μπορώ να κάνω ό, τι αισθάνομαι χωρίς να λογοκριθώ. Έχουμε ξεπεράσει την εμπάθεια που αντιμετώπιζα στις αρχές. Νομίζω την έχουμε ξεπεράσει. Τους ενοχλούσαν όλα. Εγώ βέβαια έκλεινα τα αυτάκια μου και σκεφτόμουν τον στόχο μου, τι θέλω να κάνω και αν κάτι μου αρέσει δεν θα απολογηθώ σε κανέναν γιατί το κάνω».

Σε άλλο σημείο μίλησε για την άποψη πολλών, που θεωρούν ότι όποιος παρουσιάζει εκπομπή στην ΕΡΤ, δεν ανησυχεί για τα νούμερα τηλεθέασης: «Αυτό από τη μέρα που γεννήθηκα το ακούω. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται αυτό. Απευθύνεσαι στο κοινό, οπότε σίγουρα θέλεις κάποιους να σε παρακολουθούν. Δηλαδή απ’ την άλλη όμως είναι πάρα πολύ ωραίο να μην υπάρχει αυτό το τόσο πολύ άγχος γι’ αυτόν τον αριθμό. Γιατί δεν είμαστε αριθμοί. Ένα νούμερο είναι και η ηλικία. Ένα νούμερο είναι και η τηλεθέαση. Σίγουρα παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι αυτός πρωταγωνιστής στο συγκεκριμένο κανάλι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ».

Πρόσθεσε ακόμα πως: «Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Είμαι αλήθεια πολύ χαρούμενη, γιατί δημιουργούμε ένα περιεχόμενο χωρίς άγχος. Κάνω κάτι που ονειρευόμουν από πάντα ότι ήθελα να κάνω. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Από πάντα ήθελα να μπορώ να επικοινωνώ τα οφέλη της άθλησης μέσα από μια εκπομπή, μέσα από ένα τρόπο, μέσα από συνεντεύξεις, μέσα από ωραίες κουβέντες, από διάφορες προσωπικές ιστορίες, βιωματικές ιστορίες ανθρώπων που έχουν κάτι να πουν, να μοιραστούν, να εμπνεύσουν. Πολλές φορές με έχουν προσπεράσει στιγμές. Αλλά τη συναυλία μου με την Κριστίνα Αγκιλέρα στη Μάλτα δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ, το ευχαριστήθηκα κιόλας», είπε αρχικά η Κατερίνα Στικούδη.

Σε άλλο σημείο προχώρησε και σε μια συγκινητική αναφορά στη μητέρα της: «Να είναι καλά η μαμάκα μου. Αυτή η αύρα της μαμάς, η αγκαλιά, η ενέργεια είναι τόσο μοναδική και θεραπευτική θα πω. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τη σχέση μας. Σίγουρα οι σχέσεις περνάνε από διάφορες διακυμάνσεις. Όταν όμως γνώρισα τη μητρότητα, άλλαξα τελείως απέναντι στη μητέρα μου. Στην συμπεριφορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να της χαλάσω χατίρι», τόνισε κλείνοντας αναφορικά με την μητέρα της και την σχέση τους.