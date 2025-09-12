Η Κέλλυ Βρανάκη στο newsit.gr: Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ1, η Eurovision και οι παρουσιαστές που θαυμάζει – «Έχω κάνει θυσίες για την καριέρα μου»

Μία νέα τηλεοπτική πρόταση κάνει φέτος η δημόσια τηλεόραση ενεργοποιώντας την απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με μία ζωντανή εκπομπή, γεμάτη θετική ενέργεια και ειδήσεις που αφορούν όλες τις γενιές. Ο λόγος για το «ΤζενeΡέισοΝ ΣΚ», τα ηνία του οποίου αναλαμβάνει η ταλαντούχα δημοσιογράφος Κέλλυ Βρανάκη, που πέρσι απολαύσαμε ως ανταποκρίτρια της ΕΡΤ1 στη «Eurovision».

Μία ανάσα πριν από την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής που ξεκινάει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στις 16:00, στην ΕΡΤ1 και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, η Κέλλυ Βρανάκη μιλάει στο newit.gr για όσα πρόκειται να δούμε στο live φιλόδοξο project που θα παρουσιάσει. Η νεαρή δημοσιογράφος αποκαλύπτει ακόμα για τα όσα έχει ανάγκη να παρακολουθήσει το κοινό και ποιους παρουσιαστές της ψυχαγωγίας θαυμάζει και γιατί.

Φέτος θα σε απολαύσουμε στο «ΤζενeΡέισον ΣΚ», στην ΕΡΤ1. Τι να περιμένει ο κόσμος από την εκπομπή;

Το «ΤζενeΡέισον ΣΚ» είναι μία ψυχαγωγική εκπομπή που απευθύνεται σε όλες τις γενιές. Θα περνάμε όμορφα δυο ώρες μαζί τους τηλεθεατές. Θα χαμογελάμε, θα παρακολουθούμε αισιόδοξες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν όλες τις γενιές. Θα βλέπουμε την κοινωνία από μια άλλη ματιά.

Τι πιστεύεις ότι έχει ανάγκη ο κόσμος να παρακολουθήσει στην ελληνική τηλεόραση;

Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να χαμογελάσει και να ξεφύγει λίγο από την τοξικότητα που έχουμε παντού στην καθημερινότητά μας, πολλές φορές δυστυχώς από την επικαιρότητα, να ακούσει νέες χαρούμενες ειδήσεις, να λάβει αισιόδοξα μηνύματα. Γενικότερα εμείς θέλουμε να είμαστε ένα αισιόδοξο «παράθυρο» προς τον κόσμο, με παρεΐστικη διάθεση και καινούργια θέματα και ωραία.

Πιστεύεις ότι μια τέτοια προσέγγιση θα προσελκύσει τον κόσμο προς την τηλεόραση; Τα τελευταία χρόνια έχουμε μπει μια στροφή σε πλατφόρμες και στο διαδίκτυο.

Ισχύει αυτό που λες. Πολύς κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση και παρακολουθεί αποσπάσματα μέσα από τα social media. Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θέλουμε να είμαστε κοντά και στους νέους και σε όλες τις γενιές.

Αισθάνεσαι ότι είναι μια δημιουργική πρόκληση για σένα αυτή η νέα απόπειρα;

Σίγουρα, βρίσκομαι στην πιο δημιουργική μου περίοδο. Βέβαια, είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Έχω δημιουργικό άγχος.

Η εκπομπή θα είναι ζωντανή;

Ναι, είναι μία live δίωρη εκπομπή και αυτό έχει μια άλλη γλύκα. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΡΤ ενεργοποιεί αυτή τη ζώνη με ζωντανή εκπομπή και είναι μεγάλη η χαρά μου.