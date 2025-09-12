Media

Η Κέλλυ Βρανάκη στο newsit.gr: Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ1, η Eurovision και οι παρουσιαστές που θαυμάζει – «Έχω κάνει θυσίες για την καριέρα μου»

Η Κέλλυ Βρανάκη
Μαίρη Καράμπελα

Μία νέα τηλεοπτική πρόταση κάνει φέτος η δημόσια τηλεόραση ενεργοποιώντας την απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με μία ζωντανή εκπομπή, γεμάτη θετική ενέργεια και ειδήσεις που αφορούν όλες τις γενιές. Ο λόγος για το «ΤζενeΡέισοΝ ΣΚ», τα ηνία του οποίου αναλαμβάνει η ταλαντούχα δημοσιογράφος Κέλλυ Βρανάκη, που πέρσι απολαύσαμε ως ανταποκρίτρια της ΕΡΤ1 στη «Eurovision».

Μία ανάσα πριν από την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής που ξεκινάει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στις 16:00, στην ΕΡΤ1 και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, η Κέλλυ Βρανάκη μιλάει στο newit.gr για όσα πρόκειται να δούμε στο live φιλόδοξο project που θα παρουσιάσει. Η νεαρή δημοσιογράφος αποκαλύπτει ακόμα για τα όσα έχει ανάγκη να παρακολουθήσει το κοινό και ποιους παρουσιαστές της ψυχαγωγίας θαυμάζει και γιατί.

Φέτος θα σε απολαύσουμε στο «ΤζενeΡέισον ΣΚ», στην ΕΡΤ1. Τι να περιμένει ο κόσμος από την εκπομπή;

Το «ΤζενeΡέισον ΣΚ» είναι μία ψυχαγωγική εκπομπή που απευθύνεται σε όλες τις γενιές. Θα περνάμε όμορφα δυο ώρες μαζί τους τηλεθεατές. Θα χαμογελάμε, θα παρακολουθούμε αισιόδοξες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν όλες τις γενιές. Θα βλέπουμε την κοινωνία από μια άλλη ματιά.

Τι πιστεύεις ότι έχει ανάγκη ο κόσμος να παρακολουθήσει στην ελληνική τηλεόραση;

Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να χαμογελάσει και να ξεφύγει λίγο από την τοξικότητα που έχουμε παντού στην καθημερινότητά μας, πολλές φορές δυστυχώς από την επικαιρότητα, να ακούσει νέες χαρούμενες ειδήσεις, να λάβει αισιόδοξα μηνύματα. Γενικότερα εμείς θέλουμε να είμαστε ένα αισιόδοξο «παράθυρο» προς τον κόσμο, με παρεΐστικη διάθεση και καινούργια θέματα και ωραία.

Πιστεύεις ότι μια τέτοια προσέγγιση θα προσελκύσει τον κόσμο προς την τηλεόραση; Τα τελευταία χρόνια έχουμε μπει μια στροφή σε πλατφόρμες και στο διαδίκτυο.

Ισχύει αυτό που λες. Πολύς κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση και παρακολουθεί αποσπάσματα μέσα από τα social media. Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θέλουμε να είμαστε κοντά και στους νέους και σε όλες τις γενιές.

Αισθάνεσαι ότι είναι μια δημιουργική πρόκληση για σένα αυτή η νέα απόπειρα;

Σίγουρα, βρίσκομαι στην πιο δημιουργική μου περίοδο. Βέβαια, είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Έχω δημιουργικό άγχος.

Η εκπομπή θα είναι ζωντανή;

Ναι, είναι μία live δίωρη εκπομπή και αυτό έχει μια άλλη γλύκα. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΡΤ ενεργοποιεί αυτή τη ζώνη με ζωντανή εκπομπή και είναι μεγάλη η χαρά μου.

Κέλλυ Βρανάκη
Η Κέλλυ Βρανάκη θα μας κρατά συντροφιά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:00

Η τηλεόραση, ο ανταγωνισμός και οι παρουσιαστές που θαυμάζει

Πώς είναι η συνεργασία σου με τη δημόσια τηλεόραση; Νιώθεις ευγνώμων που σε εμπιστεύονται τα τελευταία χρόνια;

Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου, τόσο για το project που είχα πέρυσι της Eurovision, το οποίο το ήθελα πάρα πολύ και μου άρεσε όσο και φέτος. Είναι μεγάλη μου τιμή που με εμπιστεύονται και δουλεύω σκληρά για να μπορέσω να φανώ αντάξια των προσδοκιών τους.

Τι πιστεύεις ότι λείπει από την τηλεόραση;

Λοιπόν, νομίζω ότι ο κόσμος επειδή έχει εξοικειωθεί πάρα πολύ με όλους τους ανθρώπους βλέπει στα social media, που είναι απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που λένε την αλήθεια τους, τις ιστορίες τους, αυτό μερικές φορές του λείπει από τη τηλεόραση. Θεωρώ ότι το κοινό θέλει να δει τα ανθρώπινα πρόσωπα των παρουσιαστών. Να μην είναι ψεύτικοι ή στημένοι.

Η τηλεόραση ένα ένας ανταγωνιστικός χώρος. Έχεις βιώσει δύσκολες στιγμές;

Πιστεύω ότι όλοι οι χώροι είναι ανταγωνιστικοί. Όταν κάνεις κάτι με την καρδιά σου και σε ενδιαφέρει η δουλειά σου, μπορεί να έχεις συναγωνισμό ή ανταγωνισμό, όπως το βλέπει ο καθένας. Εγώ προσπαθώ να είμαι focus στον εαυτό μου, σε αυτό που κάνω, στη πορεία μου. Ο μόνος άνθρωπος που συναγωνίζομαι όλα αυτά τα χρόνια είναι ο εαυτός μου. Όταν προκύπτουν δυσκολίες προσπαθώ να τις ξεπεράσω με ψυχραιμία και λογική. Κάνω ένα βήμα πίσω και παρατηρώ τα πράγματα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kelly Vranaki (@story_kelling)

Ποιους παρουσιαστές θαυμάζεις και γιατί;

Όπως είπα και πριν μου αρέσουν οι άνθρωποι, που μου βγάζουν μια αλήθεια. Θαυμάζω τους παρουσιαστές που με κάνουν να νιώσω οικειότητα και να πω ότι «αυτόν θα ήθελα να τον έχω φίλο μου». Μου αρέσει πολύ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που αν και δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, μου βγάζει αυτήν την αμεσότητα. Όπως και η Ελένη Μενεγάκη. Παράλληλα μου αρέσει και η Ναταλία Γερμανού για τον τρόπο που προσεγγίζει τα θέματα, βγάζει την αλήθεια της, λέει την άποψή της και τη στηρίζει. Μ' αρέσει η συνέπειά της. Δεν θα αναφερθώ στους παρουσιαστές της ΕΡΤ για να μην πούμε για το… σπίτι μας. (Γελάει).

Κέλλυ Βρανάκη
H Κέλλυ Βρανάκη αναλαμβάνει τα ηνία της εκπομπής «ΤζενeΡέισοΝ ΣΚ»

Η πιο δυνατή στιγμή που έζησε στην περσινή Eurovision

Πώς ήταν ως εμπειρία η μετάδοση των ρεπορτάζ της Eurovision;

Πάντα μου άρεσε η Eurovision, όμως από πέρυσι που ανέλαβα όλο το ρεπορτάζ τη βλέπω με άλλα μάτια. Την αγαπάω πραγματικά. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, αλλά θυμάμαι τα πάντα με μεγάλη συγκίνηση. Η ελληνική αποστολή είχαμε γίνει μία δυνατή ομάδα, μας ένωναν πολλά. Είχα άγχος, κούραση, γιατί κοιμόμουν αρκετά λίγες ώρες, για να μπορέσει να βγαίνει όλο το ρεπορτάζ όπως έπρεπε. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μένα αυτή η εμπειρία.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kelly Vranaki (@story_kelling)

Θα ήθελες κάποια στιγμή να αναλάβεις την παρουσίασή της;

Είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτό που κάνω, δηλαδή να είμαι ανταποκρίτρια και να δίνω το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν πιο κατάλληλα πρόσωπα αυτή τη στιγμή από μένα για να αναλάβουν την παρουσίαση, αλλά πότε δεν θα έλεγα όχι στο να δοκιμάσω νέα πράγματα.

Ποια ήταν η πιο έντονη στιγμή που έζησες στην περσινή αποστολή με την Κλαυδία στην Ελβετία;

Δε θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή του δεύτερου ημιτελικού, που διαγωνιζόταν η Κλαυδία και η χώρα μας ανακοινώθηκε τελευταία ότι περνάει στον τελικό. Θυμάμαι ότι ήμασταν όλοι μαζί δημοσιογράφοι στο Green Room και κοιταζόμασταν. Λέγαμε «δεν μπορεί να με περάσει η Ελλάδα», γιατί πραγματικά έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Το ίδιο έλεγαν και οι δημοσιογράφοι από τις ξένες χώρες. Μόλις ακούσαμε ότι πέρασε η Κλαυδία στον τελικό σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι και ανταλλάσσαμε αγκαλιές και φιλιά. Ήταν φανταστικό αυτό που ζήσαμε.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kelly Vranaki (@story_kelling)

Ποιος καλλιτέχνης θα ήθελες να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό το 2026;

Κοίτα, μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία του εθνικού τελικού, γιατί πιστεύω ότι δίνει πολλές ευκαιρίες και ο κόσμος επίσης επιλέγει. Πραγματικά, φέτος γνωρίσαμε ανθρώπους νέους καλλιτέχνες, με υπέροχες φωνές, που μπορεί να μην πήραν το εισιτήριο για την Eurovision, αλλά τους μάθαμε καλύτερα. Επίσης, είδαμε και γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, που έχει μια τεράστια διαδρομή και έχει ξαναπάει στην Eurovision, που παρουσίασε ένα τραγούδι πολύ διαφορετικό. Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός για τη χώρα μας, η χώρα μας διαγωνίζεται, οπότε είναι πολύ σημαντικό να ψηφίζουμε ποιον θέλουμε να έχουμε στην σκηνή.

Η καριέρα και τα όνειρα

Ονειρευόσουν πάντα μία καριέρα στην τηλεόραση;

Από μικρή ήθελα να γίνω δημοσιογράφος, συγκεκριμένα, από τα 5 μου χρόνια. Έπαιζα με ένα ραδιόφωνο και ηχογραφούσα τη φωνή μου. Αρχικά, ήθελα να ασχοληθώ και επαγγελματικά με το ραδιόφωνο αλλά μπήκα στην τηλεόραση και έμεινα εκεί. Όμως, γενικά δεν κλείνω πόρτες σε τίποτα και είμαι ανοιχτή σε νέες προκλήσεις.

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια;

Αυτή την ερώτηση την κάνω κι εγώ και πάντα περιμένω να δω τι θα μου πουν, γιατί τη θεωρώ δύσκολη. Συνήθως ή θα απαντήσεις κάτι τυπικό ή κάτι γενικό. Βασικά, δεν θέλω να χάσω τίποτα από αυτά που έχω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, δηλαδή τους ανθρώπους μου, τον σκύλο μου, τη δουλειά μου, την υγεία μου. Δεν θέλω απαραίτητα να έχω μια προσθήκη.

Έχεις κάνει θυσίες για την καριέρα σου;

Νομίζω πως έχω κάνει θυσίες για την καριέρα μου. Έχω θυσιάσει πολύ προσωπικό χρόνο για τη δουλειά μου. Έχω εργαστεί πολύ και έχω χάσει στιγμές με τους ανθρώπους μου. Ταυτόχρονα, όμως είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτή τη πορεία μέχρι στιγμής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo