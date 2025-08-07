Η Κλέλια Ρένεση για τον ρόλο της στο Porto Leone: «Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό στην τηλεόραση»

Η Κλέλια Ρένεση, μετά από έναν χρόνο αποχής από τα τηλεοπτικά δρώμενα, επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του ALPHA, κρατώντας ένας από τους βασικούς ρόλους της σειράς «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Αντρέα Θεοδώρου για τη συμμετοχή της στο νέο σίριαλ, τονίζοντας ότι το σίριαλ «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και όπως αποκάλυψε η Κλέλια Ρένεση η Γαλήνη που υποδύεται είναι ένας κόντρα ρόλος.

«Υποδύομαι τη Γαλήνη Βούλγαρη, σύζυγο του εφοπλιστή Βούλγαρη που μένει στην Καστέλα. Συνδέομαι με το Porto Leone μέσω της Αλεξάνδρας Καπετανάκου, (σ.σ. Μαρίνα Ασλάνογλου) που έχει τo καμπαρέ και η οποία βρίσκει διάφορους τρόπους για να βασανίζει εμένα και την οικογένειά μου. Και εγώ προσπαθώ να αντιδράσω.

Γιατί μου δίνει μία πολύ καλή αφορμή. Γίνεται κάτι με τα παιδιά μας από το πρώτο επεισόδιο. Από εκεί και πέρα ξετυλίγεται ένα γαϊτανάκι, πόνου, μίσους και διάφορων άλλων συναισθημάτων. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε βεντέτα, αλλά μία διαμάχη σθεναρή», σημείωσε η γνωστή ηθοποιός για τον ρόλο της.

«Μετά από πάρα πολλά χρόνια σε κωμωδία, ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό στην τηλεόραση. Προέκυψε φέτος και ο ρόλος στην ταινία “Υπάρχω”. Ο ρόλος στη σειρά, είναι πολύ κόντρα σε εμένα. Είμαι μία γυναίκα μετρημένη, μητέρα δύο παιδιών και ενός ακόμη που το έχω σαν δικό μου, αρκετά σεβάσμια. Ήθελα να προσεγγίσω μία τέτοια προσωπικότητα, για αλλαγή», πρόσθεσε στη συνέχεια η Κλέλια Ρένεση για την ηρωίδα που θα υποδυθεί και όσα την ιντριγκάρουν σε αυτήν.

Παράλληλα, η Κλέλια Ρένεση παραδέχτηκε ότι δεν την έλειψε η τηλεόραση, καθώς για σειρά ετών πρωταγωνιστούσε στην κωμική σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα».

«Δεν μου έλειψε. Έκανα πάρα πολλά χρόνια σερί τηλεόραση και ήθελα μια απόσταση. Βέβαια σκέψου ότι σε αυτή την απόσταση έκανα δυο ταινίες, δεν καθόμουν και φέτος γύριζα το σίριαλ. Ουσιαστικά λοιπόν δεν σταμάτησα ποτέ», υπογράμμισε η όμορφη καλλιτέχνιδα.