Η Κοντσίτα Βουρστ αποσύρεται από ό,τι αφορά την Eurovision: Η απόφασή μου είναι προσωπική

Η Κοντσίτα Βουρστ το 2014 εκπροσώπησε την Αυστρία στην Eurovision και κατάφερε να μαγέψει την Ευρώπη, κατακτώντας την πρώτη θέση, με 290 βαθμούς.

Την Τρίτη (13.01.2026) ανακοίνωσε ότι πλέον αποσύρεται από οτιδήποτε αφορά τον διαγωνισμό και αυτή είναι μία προσωπική απόφαση, όπως ξεκαθάρισε η Κοντσίτα Βουρστ, ενώ φέτος η Eurovision δέχεται πολλά «χτυπήματα».

Όπως έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο λόγος που οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση είναι το ότι επιθυμεί πλέον να εστιάσει περισσότερο σε άλλα επαγγελματικά βήματα και να αφοσιωθεί στη δημιουργία νέων πραγμάτων.

«Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision καθόρισε τη ζωή μου. Ήταν η σκηνή μου, το σπίτι μου, το εφαλτήριό μου και ένα κεφάλαιο για το οποίο είμαι βαθύτατα ευγνώμων.

Ως καλλιτέχνης, η αλλαγή είναι η μεγαλύτερη σταθερά μου. Από εδώ και στο εξής, αποσύρομαι από ό,τι αφορά την Eurovision. Απομακρύνομαι, για να εστιάσω περισσότερο σε άλλα επαγγελματικά έργα και να επιτρέψω τη δημιουργία νέων πραγμάτων.

Η σύνδεση με την ESC (σ.σ. Eurovision Song Contest) παραμένει – ως μέρος της ιστορίας μου, όχι ως ο τόπος των επόμενων βημάτων μου. Η απόφασή μου είναι προσωπική και δεν θα τη σχολιάσω περαιτέρω.

Ευχαριστώ και όλη μου η αγάπη, Τομ», έγραψε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Σημειώνεται ότι φέτος η Eurovision βάλλεται από πολλές χώρες, λόγω του Ισραήλ. Η Ολλανδία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία έχουν ανακοινώσει ήδη ότι δε θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό που θα γίνει τον Μάιο στη Βιέννη.

Παράλληλα, και το Nemo έδωσε ακόμα ένα «χτύπημα» στον μουσικό θεσμό, καθώς αποφάσισε να επιστρέψει το τρόπαιό του πίσω στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη ως ένδειξη διαμαρτυρίας.