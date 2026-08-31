Το Φουλ της Ντάμας επιστρέφει – Χριστίνα Κοραή και Μαριάννα Πυργιώτη ξαναμοιράζουν την τράπουλα

Καλοκαίρι ήταν και πέρασε, ώρα για επιστροφή και μάλιστα σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Το (προεκλογικό) παιχνίδι παίζεται για τα καλά και το Φουλ της Ντάμας δεν θα μπορούσε να λείπει!

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Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν αλλά η δεύτερη σεζόν φέρνει και ένα νέο πρόσωπο.

Φέτος, η Χριστίνα Κοραή θα έχει παρτενέρ την Μαριάννα Πυργιώτη και μαζί θα σχολιάζουν τις “καυτές” πολιτικές εξελίξεις.

Εκλογική χρονιά γαρ και το Φουλ της Ντάμας δεν θα μπορούσε να λείπει!

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