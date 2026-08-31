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Ο Παναγιώτης Στάθης κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 18:00, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews

Θα παρουσιάζει καθημερινά στην ΕΡΤ την επικαιρότητα και όλες τις σημαντικές ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Παναγιώτης Στάθης
O Παναγιώτης Στάθης
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Ο Παναγιώτης Στάθης βρίσκεται πλέον στο δυναμικό της ΕΡΤ και αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΕΡΤnews, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 18:00.

Με μακρά εμπειρία στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση, ο Παναγιώτης Στάθης θα παρουσιάζει καθημερινά στην ΕΡΤ την επικαιρότητα και όλες τις σημαντικές ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εγκυρότητα, αμεσότητα και καθαρή ματιά.

Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του ΕΡΤnews βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, με συνεχή ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις, αλλά και με ειδικές αποστολές σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ΕΡΤnews ως το κανάλι των μεγάλων γεγονότων.

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθημερινά στις 18:00, ο Παναγιώτης Στάθης παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews, το οποίο μεταδίδεται παράλληλα και από την ΕΡΤ1.

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