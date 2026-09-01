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Live News: Πρωτιά με τηλεθέαση στα ύψη για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Το Live News του Νίκου Ευαγγελάτου συνεχίζει να κυριαρχεί στους πίνακες τηλεθέασης
Ο Νίκος Ευαγγελάτος
Ο Νίκος Ευαγγελάτος
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Ο Νίκος Ευαγγελάτος επέστρεψε με το Live News στο Mega και η ενημερωτική εκπομπή συνεχίζει να κυριαρχεί στους πίνακες τηλεθέασης. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, κατέκτησε την κορυφή με μεγάλη διαφορά από τους ανταγωνιστές της.

Το Live News συγκέντρωσε μερίδιο 21% στο δυναμικό κοινό (18-54), την ώρα που οι «Καθαρές Κουβέντες» του ΟΡΕΝ περιορίστηκαν στο 3,3%. Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, με την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου να σημειώνει τηλεθέαση 20,1% και το «Ανοιχτό Κανάλι» 8,2%.

Με νέα γραφικά και πάντα με την ίδια αμεσότητα και εγκυρότητα. Με αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποκαλυπτικά βίντεο και ζωντανές συνδέσεις, η ενημερωτική εκπομπή έχει βάλει ψηλά τον πήχη από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Ο Νίκος Ευαγγελάτος και οι συνεργάτες του στο Mega, δίνουν καθημερινά στις 15:40, τη μάχη της ενημέρωσης.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ειδησεογραφικό τοπίο, η ενημερωτική εκπομπή με τη διακριτή της ταυτότητα που ξεχωρίζει στην ελληνική τηλεόραση έχει κατακτήσει κάτι σπάνιο: τη διαχρονική εμπιστοσύνη των τηλεθεατών.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Live News – 21%
Καθαρές Κουβέντες – 3,3%
Ο Κόσμος των Σπορ – 1,2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Live News – 20,1%
Καθαρές Κουβέντες – 8,2%
Ο Κόσμος των Σπορ – 3,2%

Με τη χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας, την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα γραφικά, καθώς και των πρωτοποριακών τρισδιάστατων (3D) και επαυξημένων μέσων παρουσίασης που αποτελούν πλέον το σήμα κατατεθέν της, η εκπομπή μεταφέρει τον τηλεθεατή στην «καρδιά» των γεγονότων, κάνοντας την είδηση βίωμα.

Με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δημοσιογραφίας, την αναλυτική του ματιά και την ξεχωριστή ικανότητα να εξηγεί τα πιο σύνθετα γεγονότα, ο Νίκος Ευαγγελάτος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης.

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