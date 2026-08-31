Ο Μελέτης Ηλίας πρώτος καλεσμένος στο «Studio στις 3»: «Μια μόνιμη σε αυτή την εκπομπή τη δικαιούμαι»

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκαναν πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα (31.08.2026) με την εκπομπή «Studio στις 3» και ο Μελέτης Ηλιάς βγήκε μέσω live σύνδεσης στον «αέρα» για να τους πάει καλά η νέα σεζόν.

Ο γνωστός ηθοποιός είναι το «γούρι» των δύο παρουσιαστών, γεγονός που υπογράμμισε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος όταν προλόγισε τον Μελέτη Ηλία.

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«Και η ουσία είναι ότι έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο χρόνια τώρα, πολλά χρόνια τον έχουμε ως γούρι. Τώρα του προέκυψε και αυτουνού επειδή ήταν ο πρώτος καλεσμένος. Και μ’ αυτόν λοιπόν θέλουμε να ξεκινήσουμε. Ακούει κάπου ο Μελέτης Ηλίας; Να τος», είπε.

«Ακούω γούρι και βγαίνω. Είμαι καθ’ οδόν. Είμαι μέσα στο αμάξι. Παίζουμε σήμερα στο Βόλο την “Αντιγόνη” μας. Κάνουμε έναν τελευταίο κύκλο παραστάσεων της περιοδείας μας. Σήμερα Βόλο, αύριο Τρίκαλα, μεθαύριο Έδεσσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Γιάννενα, Πάτρα και τελειώνουμε. Κλείνουμε 9 Σεπτέμβρη στο Λυκαβηττό. Σας περιμένω εκεί», είπε αρχικά ο Μελέτης Ηλιάς.

«Οφείλω να πω ότι και φέτος θα σπάσουμε τα μηχανάκια της AGB, έτσι;», σημείωσε στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός.

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«Πήγα τις διακοπούλες μου. Παίζαμε τώρα στις 25 του μήνα στη Ρόδο και είχαμε μερικές μέρες πριν και μερικές μέρες μετά ελεύθερες και πήγα στη Σύμη που δεν είχα ξαναπάει. Ένα υπέροχο νησί», αποκάλυψε αμέσως μετά ο Μελέτης Ηλίας.

«Η περιοδεία έχει κάποιες δυσκολίες, αλλά για τον ηθοποιό νομίζω ότι είναι μια ευχάριστη διαδικασία γιατί στην ουσία έχεις μόνο την παράσταση το βράδυ. Εμείς έχουμε λίγο και μια τσιγγάνικη φλέβα μέσα μας. Μας αρέσει να πηγαίνουμε από μέρος σε μέρος και να παίζουμε την παράσταση. Από το να ήμουνα στην Αθήνα με αυτό τον καύσωνα και με γυρίσματα και παραστάσεις, όπως γίνεται τη χειμερινή σεζόν, προτιμώ χίλιες φορές την περιοδεία. Απλά το ξόρκιζα λίγο γιατί ήτανε κάποιες μέρες λίγο δύσκολες, με πολλή ζέστη, οπότε ξέρεις ήτανε στα πλαίσια του χιούμορ τα βίντεο που βλέπατε», ανέφερε ακόμα.

«Σε περιμένουμε στον καναπέ κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο», είπε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στον ηθοποιό λίγο πριν τον αποδεσμεύσουν.

«Όσο περνάνε τα χρόνια δε θα σταματήσω να το λέω. Μια μικρή στήλη, έτσι μια μόνιμη σε αυτή την εκπομπή τη δικαιούμαι. Το είπα και πέρσι, το είπα και πρόπερσι. Το λέω όλα αυτά τα χρόνια. Ας το σκεφτείτε καλά τώρα που αλλάξατε και κανάλι. Σας αγαπώ, σας φιλώ», είπε με χιούμορ ο Μελέτης Ηλιάς.