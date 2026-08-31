H Ράνια Τζίμα επέστρεψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega – Τα πρώτα λόγια στον «αέρα»

Η Ράνια Τζίμα επέστρεψε στο «τιμόνι» της παρουσίασης του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Δευτέρας (31.08.2026).

H καταξιωμένη δημοσιογράφος μετά από ένα μικρό καλοκαιρινό διάλλειμα καλησπέρισε τους τηλεθεατές επέστρεψε. Στην έναρξη του δελτίου αμέσως καλησπέρισε το κοινό και πέρασε στα θέματα της ημέρας.

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«Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega», είπε και αμέσως πέρασε στα σημαντικότερα θέματα και τα αναλυτικά ρεπορτάζ που θα ακολουθούσαν.

Στη συνέχεια η Ράνια Τζίμα υποδέχθηκε στο πλατό τον Γιάννη Πρετεντέρη καθώς και τον Παύλο Τσίμα, ο οποίος προστέθηκε στη δυνατή δημοσιογραφικό ομάδα του σταθμού.

«Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή», είπε χαρακτηριστικά η Ράνια Τζίμα καλωσορίζοντας τον Παύλο Τσίμα.

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«Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβρίσκω, με βοηθήσατε να αισθανθώ πρώτη μέρα λίγο σαν το σπίτι μου. Καλώς σας βρήκα», απάντησε ο Παύλος Τσίμας.

Παράλληλα, η Ράνια Τζίμα ανέφερε ότι στο παρελθόν ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν κόρη του Παύλου Τσίμα…