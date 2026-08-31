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H Ράνια Τζίμα επέστρεψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega – Τα πρώτα λόγια στον «αέρα»

Η αστεία ιστορία που εξομολογήθηκε όταν ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν κόρη του Παύλου Τσίμα
Ράνια Τζίμα
Η Ράνια Τζίμα
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Η Ράνια Τζίμα επέστρεψε στο «τιμόνι» της παρουσίασης του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Δευτέρας (31.08.2026).

H καταξιωμένη δημοσιογράφος μετά από ένα μικρό καλοκαιρινό διάλλειμα καλησπέρισε τους τηλεθεατές επέστρεψε. Στην έναρξη του δελτίου αμέσως καλησπέρισε το κοινό και πέρασε στα θέματα της ημέρας.

«Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega», είπε και αμέσως πέρασε στα σημαντικότερα θέματα και τα αναλυτικά ρεπορτάζ που θα ακολουθούσαν.

Στη συνέχεια η Ράνια Τζίμα υποδέχθηκε στο πλατό τον Γιάννη Πρετεντέρη καθώς και τον Παύλο Τσίμα, ο οποίος προστέθηκε στη δυνατή δημοσιογραφικό ομάδα του σταθμού.

«Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή», είπε χαρακτηριστικά η Ράνια Τζίμα καλωσορίζοντας τον Παύλο Τσίμα.

«Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβρίσκω, με βοηθήσατε να αισθανθώ πρώτη μέρα λίγο σαν το σπίτι μου. Καλώς σας βρήκα», απάντησε ο Παύλος Τσίμας.

Παράλληλα, η Ράνια Τζίμα ανέφερε ότι στο παρελθόν ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν κόρη του Παύλου Τσίμα…

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