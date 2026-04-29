Δούκισσα Νομικού: Μου αρέσει να κάνω γυμναστική, μετά που έγινα μαμά το εκτίμησα

«Αφού έγινα μαμά εκτίμησα τη γυμναστική», παραδέχεται η Δούκισσα Νομικού σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha την Τετάρτη (29.04.2026).

Η Δούκισσα Νομικού μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τη σχέση της με τη διατροφή, τη γυμναστική και τις μικρές… ατασθαλίες της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσέχω για την υγεία μου. Μ’ αρέσει να κάνω γυμναστική, μετά που έγινα μαμά το εκτίμησα αυτό. Μου αρέσει το καλό σπιτικό φαγητό. Ό,τι μπορούμε κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δούκισσα Νομικού.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι μικρές παρασπονδίες: «Μέσα στο παιχνίδι είναι κι αυτές. Μια φορά την εβδομάδα σίγουρα», πρόσθεσε η γνωστή παρουσιάστρια.