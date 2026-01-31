Media

Η μεγάλη χίμαιρα – τελευταίο επεισόδιο: Στο φινάλε η Μαρίνα θα βρεθεί στο πιο οριακό σημείο της ζωής της

Οι λεπτές ισορροπίες σπάνε και ακολουθεί μια αλυσίδα τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων
Fotini Peluso
Η Fotini Peluso

Η δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ1, «Η μεγάλη χίμαιρα» έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές του τηλεοπτικού κοινού με τις μεγάλες ανατροπές της. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Κυριακή 01 Φεβρουαρίου, στις 22:00.

Η Μαρίνα μόνη στο σπίτι, με τον ήχο του καρναβαλιού να φτάνει ως το Επισκοπειό, παραδίδεται σε εφιαλτικές φαντασιώσεις και, παρακινημένη από μια βαθιά εσωτερική ταραχή, βγαίνει κρυφά στη νύχτα, χαμένη μέσα στο πλήθος της Ερμούπολης. Μια παρορμητική της επιλογή θα τη γεμίσει ενοχές. Το ξημέρωμα, επιστρέφοντας λαθραία στο σπίτι, η Μαρίνα έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη δυστυχία: η Άννα έχει αρρωστήσει βαριά. 

Η μεγάλη χίμαιρα – Κυριακή 01 Φεβρουαρίου

Η μικρή Άννα παλεύει για τη ζωή της, ενώ η ατμόσφαιρα πάνω από το αρχοντικό του Επισκοπειού βαραίνει όλο και περισσότερο. Η Μαρίνα, η Ρεΐζαινα και ο Μηνάς στέκονται μέρα νύχτα γύρω από το κρεβάτι του παιδιού, με τα νεύρα τεντωμένα και τη συνείδηση του καθενός φορτωμένη με ανείπωτα βάρη.

Μακριά, στη «Χίμαιρα», ο Γιάννης μετρά τις μέρες μέχρι να γυρίσει στο νησί, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική έκταση της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα ασφυξίας, μια μοιραία νύχτα όλα όσα καταπιέζονταν –επιθυμίες, ενοχές, πίκρες– ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. Οι λεπτές ισορροπίες σπάνε και ακολουθεί μια αλυσίδα τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων.

Η Μαρίνα στιγματίζεται, γίνεται σχεδόν φάντασμα μέσα στο ίδιο της το σπίτι, κλεισμένη σε ένα δωμάτιο, κουβαλώντας μέσα της το βάρος ενός καινούργιου μυστικού.  Όταν πια η θάλασσα ησυχάζει, η Ρεΐζαινα, διχασμένη ανάμεσα στο μίσος και στη μητρική αγάπη, αποφασίζει να αναλάβει δράση για να προστατέψει τον Γιάννη και τη Μαρίνα: επινοεί μια ιστορία για τον γιο της και οργανώνει τη φυγή της νύφης της από το νησί, πριν επιστρέψει η «Χίμαιρα».

Το ξημέρωμα, η Μαρίνα αποχαιρετά τη ζωή της στη Σύρο και, αντί να κατευθυνθεί κατευθείαν προς το πλοίο της σωτηρίας, αφήνεται για άλλη μια φορά να την οδηγήσει η ίδια η Χίμαιρα: πηγαίνει στο ακρωτήρι για να δει, έστω από μακριά, τον Γιάννη να μπαίνει στο λιμάνι.

Εκεί, ανάμεσα στη θάλασσα και στον άντρα που δεν γνωρίζει τίποτα, θα βρεθεί στο πιο οριακό σημείο της ζωής της.

