Η Μπέττυ Μαγγίρα σε ρόλο μοντέλου στο GNTM: Η φωτογράφιση με τον Εντουάρντο

Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισέβαλε» το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025) στον προημιτελικό του GNTM προκαλώντας έκπληξη και χαρά τους υποψήφιους που δίνουν μάχη για να παραμείνουν μέχρι τέλους στο ριάλιτι μόδας.

Η δοκιμασία στην οποία κλήθηκαν να διαγωνιστούν στο νέο επεισόδιο του GNTM λεγόταν «Fashion Victims» και μετέτρεψε τους διαγωνιζόμενους σε… σεσημασμένους εγκληματίες, που διεκδικούν ένα fashion item. Η Μπέττυ Μαγγίρα συμμετείχε στη φωτογράφιση και κλήθηκε να ποζάρει στο πλευρό του Εντουάρντο.

Σημειώνεται ότι σημαντικό ρόλο στη δοκιμασία έπαιξε και η Ειρήνη, που ως νικήτρια του τελευταίου πλατό επέλεξε αντιπάλους, αντικείμενα και σειρά φωτογράφισης. Έτσι, ο Γιώργος φωτογραφήθηκε με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Μιχάλης με τον Άγγελο Μπράτη, ενώ ο Εντουάρντο, ο Ανέστης, η Ξένια και η Ραφαηλία με τη Μπέττυ Μαγγίρα. Όσο για την Ειρήνη διάλεξε για παρτενέρ τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

«Η Μπέττυ είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ήταν πολύ βοηθητική, είναι ηθοποιός, ξέρει πώς να μπαίνεις στο ρόλο», είπε με ενθουσιασμό ο Εντουάρντο.

Ωστόσο στο σετ το επίδοξο μοντέλο φαίνεται να δυσκολεύτηκε αρκετά να εναρμονιστεί με το concept και να ακολουθήσει τις εντολές του φωτογράφου.

«Ο Έντι έχει μπλοκάρει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι το ότι νιώθει πιο πολύ να είναι ωραίος και άλλος λόγος είναι η Ειρήνη. Άμα δεν τον έβλεπε η Ειρήνη. Άμα δεν είχε παιχτεί ό,τι είχε παιχτεί με την Ειρήνη, θα ήτανε πιο cool να φωνάξει, να κάνει, να δείξει… Αγχώνομαι λίγο για το αν θα φύγει», είπε ο Ανδρέας για τον Εντουάρντο.