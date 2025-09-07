Η μυθοπλασία κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1: Πότε αρχίζουν «Ηλέκτρα», «Παιδί», «Δίχτυ» και οι υπόλοιπες σειρές

Δυναμικά στον στίβο της τηλεοπτικής αρένας μπαίνουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι σταθμοί, βγάζοντας από τη φαρέτρα τους τις πολλά υποσχόμενες σειρές που ετοίμαζαν για αυτή τη χρονιά. Η ΕΡΤ1, όπως κάθε χρόνο, τελευταία, ξεκινάει δυναμικά από νωρίς. Έτσι το νήμα της φετινής σεζόν κόβει ο 3ος κύκλος του δημοφιλούς δράματος εποχής «Ηλέκτρα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η «Ηλέκτρα» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 μαζί με ακόμα δύο τηλεοπτικές προτάσεις, «Το παιδί», που κινείται στα όρια της μαύρης κωμωδίας και το πολλά υποσχόμενο σίριαλ του Δημήτρη Αποστόλου «Καλά θα πάει κι αυτό». Οι τρεις αυτές σειρές αναμένεται να ξεκινήσουν να προβάλλονται από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Ηλέκτρα – Πρεμιέρα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Η καθημερινή σειρά εποχή «Ηλέκτρα», που υπογράφουν σεναριακά η Μαντώ Αρβανίτη και ο Θωμάς Τσαμπάνης και σκηνοθετικά η Βίκυ Μανώλη, παρουσιάζει ένα ερωτικό τρίγωνο το οποίο κατάφερε να καθηλώσει τους τηλεθεατές. Έτσι επιστρέφει για 3η σεζόν και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, με ακόμα πιο συναρπαστικές εξελίξεις.

Στην 3η σεζόν η Ηλέκτρα θα πορευτεί από τα απόλυτα δεσμά της φυλακής προς την ελευθερία. Μια ελευθερία όμως που δεν της την προσφέρει κανένας έρωτας, κανένας άντρας, αλλά η επιτακτική ανάγκη της να χειραφετηθεί, να σπάσει τα δεσμά που το παρελθόν έχει τυλίξει γύρω της και ν’ αναζητήσει, καθάρια, λυτρωμένη, μια νέα ζωή. Εν τω μεταξύ, στο ερωτικό τρίγωνο Παύλος, Ηλέκτρα και Νεφέλη, ένα νέο πρόσωπο θα κάνει την εμφάνισή του, φέρνοντας ανατροπές. Η στιγμή της κρίσης για τον Παύλο έχει πλέον φτάσει: πρέπει να αποφασίσει οριστικά ποιον δρόμο και ποια γυναίκα θα επιλέξει.

Πρωταγωνιστούν: Έμιλυ Κολιανδρή, Αποστόλης Τότσικας, Τάσος Γιαννόπουλος, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιώργος Συμεωνίδης, Λουκία Παπαδάκη, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Θανάσης Πατριαρχέας, Νεφέλη Κουρή, Ευαγγελία Μουμούρη, Δανάη Λουκάκη, Δρόσος Σκώτης, Ειρήνη Λαφαζάνη, Όλγα Μιχαλοπούλου, Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου, Βίκτωρας Πέτσας, Νίκος Ιωαννίδης, Παύλος Κουρτίδης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Γκαλ Ρομπίσα, Βασίλειος – Κυριάκος Αφεντούλης, Χρήστος Γεωργαλής, Γρηγορία Μεθενίτη, Ιφιγένεια Πιερίδου, Αστέριος Κρικώνης, Φανή Καταβέλη, Ευγενία Καραμπεσίνη, Άρης Αντωνόπουλος, Ελένη Κούστα, Αλκιβιάδης Μαγγόνας.

Η σειρά θα μεταδίδεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη.

Στο καστ προστίθενται οι ηθοποιοί: Ιωσήφ Πολυζωίδης, Δημήτρης Σέρφας, Πάνος Τζίνος.