Media

Η μυθοπλασία κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1: Πότε αρχίζουν «Ηλέκτρα», «Παιδί», «Δίχτυ» και οι υπόλοιπες σειρές

Αποστόλης Τότσικας, Έμιλυ Κολιανδρή και Τάσος Γιαννόπουλος
Μαίρη Καράμπελα

Δυναμικά στον στίβο της τηλεοπτικής αρένας μπαίνουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι σταθμοί, βγάζοντας από τη φαρέτρα τους τις πολλά υποσχόμενες σειρές που ετοίμαζαν για αυτή τη χρονιά. Η ΕΡΤ1, όπως κάθε χρόνο, τελευταία, ξεκινάει δυναμικά από νωρίς. Έτσι το νήμα της φετινής σεζόν κόβει ο 3ος κύκλος του δημοφιλούς δράματος εποχής «Ηλέκτρα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η «Ηλέκτρα» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 μαζί με ακόμα δύο τηλεοπτικές προτάσεις, «Το παιδί», που κινείται στα όρια της μαύρης κωμωδίας και το πολλά υποσχόμενο σίριαλ του Δημήτρη Αποστόλου «Καλά θα πάει κι αυτό». Οι τρεις αυτές σειρές αναμένεται να ξεκινήσουν να προβάλλονται από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Ηλέκτρα – Πρεμιέρα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Η καθημερινή σειρά εποχή «Ηλέκτρα», που υπογράφουν σεναριακά η Μαντώ Αρβανίτη και ο Θωμάς Τσαμπάνης και σκηνοθετικά η Βίκυ Μανώλη,  παρουσιάζει ένα ερωτικό τρίγωνο το οποίο κατάφερε να καθηλώσει τους τηλεθεατές. Έτσι επιστρέφει για 3η σεζόν και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, με ακόμα πιο συναρπαστικές εξελίξεις.

Στην 3η σεζόν η Ηλέκτρα θα πορευτεί από τα απόλυτα δεσμά της φυλακής προς την ελευθερία. Μια ελευθερία όμως που δεν της την προσφέρει κανένας έρωτας, κανένας άντρας, αλλά η επιτακτική ανάγκη της να χειραφετηθεί, να σπάσει τα δεσμά που το παρελθόν έχει τυλίξει γύρω της και ν’ αναζητήσει, καθάρια, λυτρωμένη, μια νέα ζωή. Εν τω μεταξύ, στο ερωτικό τρίγωνο Παύλος, Ηλέκτρα και Νεφέλη, ένα νέο πρόσωπο θα κάνει την εμφάνισή του, φέρνοντας ανατροπές. Η στιγμή της κρίσης για τον Παύλο έχει πλέον φτάσει: πρέπει να αποφασίσει οριστικά ποιον δρόμο και ποια γυναίκα θα επιλέξει.

Πρωταγωνιστούν: Έμιλυ Κολιανδρή, Αποστόλης Τότσικας, Τάσος Γιαννόπουλος, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιώργος Συμεωνίδης, Λουκία Παπαδάκη, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Θανάσης Πατριαρχέας, Νεφέλη Κουρή, Ευαγγελία Μουμούρη, Δανάη Λουκάκη, Δρόσος Σκώτης, Ειρήνη Λαφαζάνη, Όλγα Μιχαλοπούλου, Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου, Βίκτωρας Πέτσας, Νίκος Ιωαννίδης, Παύλος Κουρτίδης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Γκαλ Ρομπίσα, Βασίλειος – Κυριάκος Αφεντούλης, Χρήστος Γεωργαλής, Γρηγορία Μεθενίτη, Ιφιγένεια Πιερίδου, Αστέριος Κρικώνης, Φανή Καταβέλη, Ευγενία Καραμπεσίνη, Άρης Αντωνόπουλος, Ελένη Κούστα, Αλκιβιάδης Μαγγόνας.

Η σειρά θα μεταδίδεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη.

Στο καστ προστίθενται οι ηθοποιοί: Ιωσήφ Πολυζωίδης, Δημήτρης Σέρφας, Πάνος Τζίνος.

Το πρωταγωνιστικό καστ της σειράς «Ηλέκτρα»

Το παιδί - Πρεμιέρα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Μία νέα σειρά με στοιχεία μαύρης κωμωδίας και τίτλο «Το παιδί» έρχεται να εμπλουτίσει το πρόγραμμα της ΕΡΤ1. Τη σειρά, που αρχίζει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, υπογράφουν οι δημιουργοί της «Παραλίας», ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης το σενάριο και ο Στέφανος Μπλάτσος τη σκηνοθεσία. Συνολικά έχει 150 επεισόδια και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Η αφήγηση αρχίζει όταν μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, η Άρτεμις, σώζει από μια δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Έτσι, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταλήγουν στο εγκαταλελειμμένο για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό.

Στο ίδιο χωριό καταφτάνουν, λίγο αργότερα, η συγκάτοικός της με τον φίλο της, καθώς και η μητέρα της, Βάνα, με την οποία η ηρωίδα έχει απομακρυνθεί μετά από τον θάνατο του πατέρα της. Το χωριό κουβαλάει τα δικά του σκοτεινά μυστικά και οι αλληλεπιδράσεις με τους κατοίκους του έρχονται να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τη νέα συνθήκη των ηρώων μας, την ώρα που η αδίστακτη Ιρίνα, ορκισμένη εχθρός της οικογένειας του Ντιμίτρι, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο…

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή της σειράς «Το παιδί» συνεργάζεται με εξειδικευμένο σύμβουλο αυτισμού, ο ρόλος του οποίου είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στην καθοδήγηση του πρωταγωνιστή Βασίλη Μπούτσικου, ώστε οι αντιδράσεις και η συμπεριφορά να αντανακλούν με ακρίβεια και σεβασμό την πραγματικότητα των ατόμων στο φάσμα. Η σειρά αντιμετωπίζει το θέμα με ευαισθησία, αποφεύγοντας τα στερεότυπα και επιδιώκοντας μια ανθρώπινη και ουσιαστική προσέγγιση.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Βασίλης Μπούτσικος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Σταύρος Τσουμάνης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλέξανδρος Μούκανος, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μάσχα, Χρήστος Κοντογεώργης, Μαρία Μπαγανά, Νικολαΐς Μπιμπλή, Σύνθια Μπατσή, κ.ά.

 Ο Βασίλης Μπούτσικος κρατά τον βασικό ρόλο της σειράς

Καλά θα πάει κι αυτό - Πρεμιέρα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Μία νέα κωμωδία με τη σεναριακή υπογραφή του Δημήτρη Αποστόλου έρχεται στην ΕΡΤ1 και υπόσχεται άφθονες δόσεις γέλιου στους τηλεθεατές με ένα dream - team cast. Ο λόγος για τη σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», τη σκηνοθεσία της οποίας έχει αναλάβει ο καταξιωμένος Γρηγόρης Καραντινάκης.

Το σίριαλ κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 23:45 και θα μεταδίδεται από Δευτέρα έως και Τετάρτη. 

Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί, σε μια παραθαλάσσια πόλη, γεμάτη καταπιεσμένο συναίσθημα και απωθημένα. Οι δυο τους, είναι δεμένοι με ένα νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε έρωτας. Ήταν όλα μαζί. Μέχρι που μια φράση του Πάρι τα γκρέμισε όλα. Εκείνη, που τον άκουσε χωρίς να έπρεπε και έφυγε.

Ο Πάρις βυθίστηκε στον μοναχικό του κόσμο και έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με υψηλό I.Q.

Η πλατφόρμα Α.Ι. εφαρμογών, «NEEDS», γεννήθηκε απ’ την ανάγκη του να αγαπηθεί, χωρίς να εκτεθεί. Είναι ένας αλγόριθμος που σε καταλαβαίνει καλύτερα απ’ τη μάνα σου, και μερικές φορές καλύτερα κι απ’ τον εαυτό σου.

Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται. Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος και κομψός. 

Το δημιούργημά του… η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων. Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρεία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο Α.Ι. όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλάνε: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους. Και κάπου εκεί αρχίζει η ιστορία...

Πρωταγωνιστές της σειράς είναι οι ηθοποιοί: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Μαρία Λεκάκη, Κώστα Κόκλα, Γιάννη Ζουγανέλη, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Ελισάβετ Γιαννάκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Πέτρο Σκαρμέα, Πάρι Θωμόπουλο, Τζίνι Παπαδοπούλου, Ίαν Στρατή, Ευθύμη Γεωργόπουλο, Ελένη Φιλίνη, Έρρικα Μπίγιου και Στέλλα Κοσμοπούλου. Στον ρόλο της Μιχαέλας, η Κωνσταντίνα Κλαψινού και στον ρόλο του Πάρη, ο Γιώργος Χριστοδούλου.

Η Μαρία Λεκάκη και ο Κώστας Κόκλας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων

Απαραίτητο φως - Πρεμιέρα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Μία μίνι σειρά μυστηρίου με τίτλο «Το απαραίτητο φως» κατάφερε να κερδίσει τους τηλεθεατές του ERTFLIX και από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου θα προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα, μέσω της ΕΡΤ1. Το σίριαλ θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη, στις 22:45, το σενάριο υπογράφουν η Μιρέλλα Παπαοικονόμου και η Κάτια Κισσονέργη και τη σκηνοθεσία ο Λάμπης Ζαρουτιάδης, ενώ η σειρά είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού.

Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη ενός μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας. Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται. Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της. Μεταξύ άλλων «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ Λασκαράτου, την άνοιξη του 1944. Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Μαριάννα Πουρέγκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Καπουράνης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Ευγενία Δημητροπούλου, Αινείας Τσαμάτης, Μιχάλης Βαλάσογλου, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Δημήτρης Μαύρος, Αναστάσης Κολοβός, Νικόλας Σταθόπουλος, Στέλλα Καζάζη, Δημήτρης Μαγγίνας, Έρρικα Μπίγιου, Τάσος Λέκκας, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Nathan Thomas, Ian Robertson, Δημήτρης Γαλανάκης, Νίνα Έππα, Κωνσταντίνος Τσεντούρος, Jannis Spengler, Μαρία Κοντοδήμα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Μιχάλης Μητρούσης, Δημήτρης Πετρόπουλος.

Φιλική συμμετοχή: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Άλκης Κούρκουλος.

Το πρωταγωνιστικό καστ της σειράς

Το δίχτυ - Πρεμιέρα 19 Σεπτεμβρίου

Η αστυνομική και κοινωνική σειρά «Το δίχτυ», του αξέχαστου Μανούσου Μανουσάκη, επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1, με τον 2ο κύκλο της την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 22:15 και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή. Τα επεισόδια της νέας σεζόν αποτελούνται από ευφάνταστα σενάρια, για τα οποία είχε εργαστεί ο Μανούσος Μανουσάκης και υπογράφουν οι Βαγγέλης Γιαννίσης, Κάτια Παπαϊωάννου και Γιάννα Κανελλοπούλου.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια της σειράς έχει ο Θοδωρής Αθερίδης, στενοί συνεργάτες και οι δύο του σπουδαίου δημιουργού. Στον νέο κύκλο έρχονται καταιγιστικές ιστορίες και χαρακτήρες που δοκιμάζονται στα όρια των κεντρικών ηρώων. Τα γυρίσματα της σειράς άρχισαν τον Δεκέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από το περασμένο Πάσχα. 

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται η επίλεκτη ομάδα αστυνομικών της Γενικής Ασφάλειας, η οποία καλείται να διαλευκάνει σημαντικές υποθέσεις. Την ομάδα απαρτίζουν οι Θοδωρής Αθερίδης (Άγγελος Βίος, υπαστυνόμος Α’), Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (Αντιγόνη Μακρή, υποδιευθύντρια), Γιάννης Τσιμιτσέλης (Ανδρέας Καραλής, αστυνόμος Β’), Φιόνα Γεωργιάδη (Στέλλα Λέκκα, υπαστυνόμος), Κατερίνα Κρανίδη (Ρεβέκκα Αργυροπούλου, ανθυπαστυνόμος) και Σπύρος Μαραγκουδάκης (Βάσος Σεφέρντογλου, Ρομά ανθυπαστυνόμος).

Τους αστυνομικούς, στα επεισόδια της σειράς, πλαισιώνουν σε καίριους ρόλους, οι ηθοποιοί: Κώστας Φαλελάκης (Ευθύμη, σύζυγο της Αντιγόνης), Πέρης Μιχαηλίδης (Τίγρης), Άγγελος Παπαδημητρίου (Άλεξ), Αναστασία Γαλερού Βλάσση (κόρη της Αντιγόνης), Βαγγέλης Ψωμάς (ιατροδικαστής), Θάνος Τσακαλίδης (γιος του Άγγελου), Δημήτρης Ξηρός (Γκαρσόνι στο μπαρ του Τίγρη), Κωνσταντίνα Κουτσονάσιου (Όλγα, ψυχολόγος του τμήματος), Τζωρτζίνα Μεγαδούκα (Τζόρτζια, φίλη του Τίγρη).

Σε ρόλους-έκπληξη στα αυτοτελή επεισόδια θα δούμε πλειάδα γνωστών ηθοποιών.

Από κει και πέρα οι υπόλοιπες σειρές της ΕΡΤ1 πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα μετά τον Σεπτέμβριο, με το σίριαλ «Από ήλιο σε ήλιο» να προγραμματίζεται να αρχίσει να προβάλλεται μέσα στον Οκτώβριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo