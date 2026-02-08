Η Ναταλία Γερμανού αποχώρησε από το πλατό της εκπομπής της λόγω ημικρανίας: Ζητώ ειλικρινά συγνώμη

Η Ναταλία Γερμανού, πιστή στο ραντεβού με τους τηλεθεατές της, κάθε Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι βρίσκεται στον ALPHA, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Ωστόσο στην τελευταία της εκπομπή τα πράγματα εξελίχθηκαν με απρόβλεπτο τρόπο…

Μία έντονη ημικρανία ήταν ο λόγος που η Ναταλία Γερμανού δεν κατάφερε να είναι σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής της την Κυριακή (08.02.2026) και μάλιστα απολογήθηκε γι’ αυτό στους τηλεθεατές της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ξεκίνημα της εκπομπής η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι την ταλαιπωρεί εδώ και τρεις ολόκληρες ημέρες ημικρανία.

«Έχω τρεις μέρες ημικρανία… Πώς την παλεύω δεν ξέρω. Εσείς που έχετε πείτε μου ότι με νιώθετε. Το τι κομπρέσα έχω βάλει στο κεφάλι, θέλει σκοτάδι η ημικρανία», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής η Ναταλία Γερμανού αναγκάστηκε να αποχωρήσει εκτάκτως από τον τηλεοπτικό αέρα.

«Η Ναταλία παλεύει λίγο με την ημικρανία, σε πολύ λίγο θα είναι και πάλι μαζί μας», είπε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης. Έτσι, ύστερα από την προβολή μιας μαγνητοσκοπημένης συνέντευξης η παρουσιάστρια επέστρεψε προσωρινά στο πλατό.

«Δεν επέστρεψα για πολύ, δυστυχώς. Ζητώ ειλικρινά συγνώμη. Είμαι πάρα πολύ χάλια αλλά έπρεπε να είμαι για λίγο εδώ», δήλωσε η Ναταλία Γερμανού στο κοινό και η εκπομπή πήγε σε διαφημιστικό διάλλειμα.

«We are back! Ξέρω ότι μου ζαλίζεσαι, ξέρω ότι μου υποφέρεις αλλά θέλω πραγματικά να σε φέρω στον κόσμο του έρωτα, ο οποίος θα γιορτάσει το επόμενο Σάββατο», είπε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης στην αγαπημένη του συνεργάτιδα, επιστρέφοντας.