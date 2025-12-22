Η νικήτρια του GNTM, Ξένια Τσίρκοβα, για τον Ανέστη Τεντέσκι: «Λογικό είναι να έρθουμε πιο κοντά, δεν τον είδα διαφορετικά»

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη μεγάλη νίκη της στο GNTM έδωσε η όμορφη Ξένια Τσίρκοβα.

Η ξανθιά καλλονή κατάφερε να αναδειχτεί η μεγάλη νικήτρια του 6ου κύκλου του ριάλιτι μόδας και το πρωί της Δευτέρας (22.12.2025) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star». Μάλιστα, η Ξένια Τσίρκοβα αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Ανέστη Τεντέσκι μέσα στο σπίτι του GNTM.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το ήθελα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ήμουν τόσο focus σε κάθε μία δοκιμασία και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και μόνο που ήμουν εκεί. Δηλαδή κάθε μέρα έλεγα ευχαριστώ που είμαι εκεί γιατί είχα ένα διάστημα να κάνω μόνο αυτό, να είμαι αφοσιωμένη μόνο στο modeling… Έκανα focus να συγκεντρώνομαι», είπε αρχικά η Ξένια

«Στην Αθήνα έκλεισα έναν χρόνο. Ζούσα στην Κέρκυρα για 6 χρόνια, όπου σπούδαζα. Η ζωή σε ένα νησί είναι πολύ διαφορετική…», δήλωσε στη συνέχεια.

«Έτυχε να κλείσω μία πιο μεγάλη δουλειά και μου λένε “τι κάνεις εδώ; Γιατί δεν είσαι στην Αθήνα; Πρέπει να κάνεις modeling”. Και κάπως το πήρα εγώ αυτό ως πληροφορία και λέω, ας το δοκιμάσω. Όταν το είπα στη μαμά μου είπε “που θα πας παιδάκι μου;”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φοβότανε πάρα πολύ, αγχωνότανε και της λέω “άκου μαμά, εγώ θα πάω. Έναν χρόνο δώσ’ μου και σου υπόσχομαι ότι θα τα έχω καταφέρει”. Και να ‘μαστε», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Παράλληλα, η Ξένια αναφέρθηκε και στις φήμες που τη θέλουν ζευγάρι με τον πρώην συμπαίκτη της, Ανέστη Τεντέσκι.

«Λογικό είναι να έρθουμε πιο κοντά, γιατί είμαστε σε μια συνθήκη που μείναμε πολύ λίγα άτομα, οπότε κάπως πρέπει να περάσει και η ώρα μας. Δεν τον είδα κάπως διαφορετικά», είπε η Ξένια, ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση.