Παναγιώτης Στάθης: «Με πολλούς δημοσιογράφους πέρασα καλά – Δεν μου αρέσει ο ανταγωνισμός, βαριέμαι»

Ο Παναγιώτης Στάθης που εδώ και λίγο καιρό ανήκει στο δυναμικό της ΕΡΤ και παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και μίλησε τόσο για τις συνεργασίες που έχει κάνει ανά καιρούς στην καριέρα του όσο και για την προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός δημοσιογράφος τη Δευτέρα (28.09.2026) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε στον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου για όλα. Ο Παναγιώτης Στάθης υπογράμμισε ότι δεν του αρέσει ο ανταγωνισμός μέσα σε μία εκπομπή και θυμήθηκε τα ανέμελα χρόνια του στο Star.

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«Νομίζω ταβάνιασα στο Star. Δηλαδή έφτασα στο όριο, παρουσίαζα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων το Σαββατοκύριακο. Νομίζω δεν θα πήγαινα παρακάτω. Πολύ μικρός εκεί ξεκίνησα από ρεπόρτερ έγινα κεντρικός παρουσιαστής», είπε αρχικά.

«Θυμάμαι τρελές πλάκες παιδιά στο Star, αμίμητα σκηνικά, από τα οποία κάποια δεν είναι δημοσιοποιήσιμα για πολλούς λόγους, διότι είναι πλάκες χοντρές, τέλος πάντων. Αμίμητες όμως. Δηλαδή ήμασταν και πιο μικροί ενδεχομένως. Κατά συνέπεια είχαμε μεγαλύτερη ανεμελιά και δεν το καταλαβαίναμε. Ξεκινούσαμε το πρωί μαζί στο ρεπορτάζ, καταλήγαμε μαζί το βράδυ ζωντανά», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εξαιρετική του σχέση με τη Ράνια Τραγόμαλλου.

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«Ήμουν μαζί με τη Ράνια Τραγόμαλλου, που είναι κουμπάρα μου και πάρα πολλά παιδιά, θα αδικήσω πολλούς αν αρχίσω να λέω, αλλά η Ράνια είναι κουμπάρα μου, με έχει παντρέψει. Τους θυμάμαι με πάρα πολύ αγάπη, δεν τους βλέπω βέβαια συχνά ενδεχομένως, δεν είμαστε στον ίδιο χώρο διαρκώς, αλλά τους βλέπω και τους αγαπάω», δήλωσε.

Για το αν ήταν εύκολη η μετάβαση από το πρωινό στο δελτίο σημείωσε: «Πρώτον για το προφανές ότι είναι το πρωινό είναι εξοντωτικό. Το πρωινό οχτώ χρόνια είναι κάτι το οποίο μου έφτιαξε όνομα στον χώρο καλύτερο, αλλά ταυτόχρονα είναι δίνεις πολλά κομμάτια του εαυτού σου. Δηλαδή δίνεις τον ύπνο σου, που δεν είναι απλό πράγμα να κοιμάσαι τρεις τέσσερις ώρες τη μέρα».

«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Κοιμόμουνα 23:30 ώρα περίπου. Ξυπνούσα 03:30 – 04:00 παρά. Πήγαινα, έκανα τις δουλειές μου να κάνω, 14:30 ώρα πήγαινα να πάρω την κόρη μου από το σχολείο απαρέγκλιτα και 15:00 ώρα κοιμόμουνα για μιάμιση ώρα, δύο», είπε ακόμα για το διάστημα που παρουσίαζε την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

«Μετά από μια χρονιά που δεν πήγε πολύ καλά, η αλήθεια είναι, υπήρξαν άνθρωποι που με τίμησαν με την προσοχή τους και με τις προτάσεις τους. Το έκανα συνειδητά για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρούσα, πρώτον, ότι είναι πολύ ομαλή μετάβαση να γυρίσω στα δελτία ειδήσεων μέσα από την ΕΡΤ, από το brand που έχει η ΕΡΤ, και το δεύτερο είναι ότι είναι εκλογική χρονιά», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Παναγιώτης Στάθης.

Οι συνεργασίες

Μιλώντας για τις συνεργασίες του ο Παναγιώτης Στάθης σημείωσε: «Με πολλούς δημοσιογράφους πέρασα καλά. Και με τον Νίκο τον Ρογκάκο στον ΑΝΤ1 πέρασα ωραία, που είναι και φίλος μου ο Νίκος λοιπόν και με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Ο Καμπουράκης είναι θεός. Φοβερή μορφή της ενημέρωσης ο Καμπουράκης. Κάναμε στο Open την ενάμιση χρόνο περίπου. Φοβερά ακομπλεξάριστος ως άνθρωπος. Και με τον Γιάννη Κολοκυθά πέρασα καλά. Ο Γιάννης έχει ένα μόνο πρόβλημα, είναι Παναθηναϊκός. Βαρύς Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχω περάσει εγώ στον χώρο, παρά το γεγονός ότι λένε πολλοί “ρε παιδί μου, δεν έχεις φίλους στον χώρο” και λένε “πού να κάνεις”. Έχω φίλους στον χώρο, όχι πολλούς. Έχω όμως φίλους στον χώρο η αλήθεια είναι».

«Γενικά έχω περάσει καλά. Εγώ δεν είμαι ένας τύπος ο οποίος θα μπω στη διαδικασία να πάω να τσιγκλάω τον άλλον και να πρέπει ντε και καλά να μου βγαίνει ανταγωνιστικό όλο αυτό. Δεν μ’ αρέσει, βαριέμαι. Πολύ κουραστικό πράγματι. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Η τηλεόραση είναι ανταγωνιστικό μέσο ως απέναντι, όχι μεταξύ μας. Εμείς πάμε εκεί να τα πούμε, να περάσουμε καλά, να ξυπνήσει ο άλλος, να μη μας βλέπει μες στην μουτζουφλιά και στην αδιαφορία», πρόσθεσε.

«Γενικά έχω περάσει καλά στις συνεργασίες μου εγώ με τις διοικήσεις των σταθμών που έχω δουλέψει. Δηλαδή και στον ΑΝΤ1 εγώ έχω φίλους στον ΑΝΤ1. Εγώ έχω περάσει δύο φορές από τον ΑΝΤ1, μου φέρθηκαν καλά και νομίζω φέρθηκα και εγώ καλά. Άρα είναι μια καθαρή σχέση.

Ακριβώς και στο Open με προβλήματα που υπήρξαν. Οκ, τα καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω. Εγώ ξέρω ότι έφτιαξα μια εκπομπή από το μηδέν εκεί επί της ουσίας από το μηδέν, όχι από το μηδέν, αλλά τέλος πάντων από την αρχή τέλος πάντων, να το πω έτσι, να το πω πιο σωστά στο Open. Κατά συνέπεια και εκεί το αγαπάω με την έννοια ότι τρία χρόνια το έδωσα όλο. Ό,τι είχα το έδωσα», πρόσθεσε ο Παναγιώτης Στάθης.

Η σχέση με την κόρη του

Ο Παναγιώτης Στάθης αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή και μίλησε για τη σχέση του με την κόρη του.

«Το πρώτο πράγμα που είπα στην κόρη μου είναι ότι ο μπαμπάς της είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Την έπεισα θεωρώ», είπε με χιούμορ, μιλώντας για την κόρη του.

«Έχω πολύ πολύ μεγάλη σύνδεση με την κόρη μου, η αλήθεια είναι και εκείνη νομίζω μαζί μου. Και με τη μαμά της έχει τεράστια σύνδεση βέβαια, αλλά νομίζω το απολαμβάνω», πρόσθεσε.

«Τώρα πηγαίνει δευτέρα λυκείου. Ετοιμαζόμαστε για πανελλήνιες. Θέλει να πάει νομική μόνη της. Η Ελπινίκη έλεγε πάντα μια φοβερή φράση που γέλαγα πολύ. Της λέγαν “Τι θες να γίνεις;” ότι και απαντούσε η Ελπινίκη “Πάντως, όχι δημοσιογράφος”. Της αρέσει να γράφει. Γράφει πολύ καλά. Μπορεί να σε πεθάνει με τα επιχειρήματα η κόρη μου. Μας πεθαίνει εμάς με τα επιχειρήματα. Δηλαδή μας εξοντώνει δια των επιχειρημάτων. Αλλά έχει δομή σκέψης. Μου αρέσει η δομή σκέψης. Τώρα λέει δεν θέλει. Δεν ξέρω αν σε μερικά χρόνια μπορεί να αλλάξει η άποψη, αλλά δεν θέλει», ανέφερε ακόμα ο Παναγιώτης Στάθης.