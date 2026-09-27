O Άρης Σερβετάλης θα υποδυθεί τον Άγιο Ιωσήφ στη νέα υπερπαραγωγή του Mega

Μία νέα θρησκευτική σειρά έχει στα σκαριά το MEGA, με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη. Πρόκειται για μία μεγάλη παραγωγή που περιγράφει τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ και θα έχει τίτλο «Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, η νέα σειρά του MEGA θα περιγράφει τη συγκλονιστική ζωή του Φραγκίσκου Κότη, από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στην Πάρο μέχρι τη φυγή του στο Άγιον Όρος και την αυστηρή άσκηση. Ενώ τον Άγιο Ιωσήφ θα υποδυθεί εκτός από τον Άρη Σερβετάλη και ο Τάσος Λέκκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Mια ζωή σημαδεμένη από τη σκληρή εργασία, την πίστη, την απομόνωση και μια αδιάκοπη πνευματική αναζήτηση βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας μεγάλης θρησκευτικής δραματικής σειράς του MEGA με τίτλο «Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής». Η παραγωγή επιχειρεί να ακολουθήσει τη διαδρομή μίας από τις πιο σημαντικές μορφές του σύγχρονου ορθόδοξου μοναχισμού, ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια του Φραγκίσκου Κότη και φτάνοντας στην περίοδο της μεγάλης πνευματικής δράσης του ως Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Ο Φραγκίσκος Κότης γεννήθηκε το 1897 στην Πάρο, μέσα σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Από μικρή ηλικία γνώρισε τις δυσκολίες της ζωής και αναγκάστηκε να εργαστεί σκληρά προκειμένου να βοηθήσει και να στηρίξει την οικογένειά του. Πίσω όμως από την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις του άρχισε σταδιακά να διαμορφώνεται μια διαφορετική ανάγκη.

Μια βαθιά εσωτερική κλίση προς τον μοναχισμό και την πνευματική ζωή έμελλε να αλλάξει οριστικά την πορεία του. Το 1921 παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Εγκαταλείπει τον κόσμο και κατευθύνεται προς το Άγιον Όρος, αναζητώντας εκείνους τους πνευματικούς οδηγούς που θα μπορούσαν να τον μυήσουν στη νοερά προσευχή και στην αυστηρή ασκητική ζωή. Η αναχώρησή του δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τόπου, αλλά την αρχή μιας ολοκληρωτικής μεταμόρφωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σπηλιές, τα ερημητήρια και οι πνευματικοί αγώνες

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1925, ο Φραγκίσκος κείρεται μοναχός και παίρνει το όνομα Ιωσήφ. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής του, την οποία η σειρά φιλοδοξεί να αποτυπώσει μέσα από την καθημερινότητα της άσκησης, της προσευχής και της απομόνωσης. Σπηλιές και ερημητήρια, ανάμεσά τους τα Κατουνάκια και η Μικρά Αγία Άννα, γίνονται τα σημεία μιας πορείας γεμάτης ακραίες ασκητικές δοκιμασίες και πνευματικούς αγώνες.

Η αφήγηση ωστόσο δεν περιορίζεται στη μοναχική διαδρομή του Ιωσήφ. Παρακολουθεί και τη σταδιακή δημιουργία της συνοδείας του, μέσα από την οποία η διδασκαλία και ο τρόπος ζωής του έμελλαν να αποκτήσουν ευρύτερη επιρροή, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση του σύγχρονου αγιορείτικου μοναχισμού. Για να αποδοθούν οι διαφορετικές φάσεις αυτής της ζωής ηλικιακά, ο κεντρικός χαρακτήρας μοιράζεται ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς: ο Τάσος Λέκκας ενσαρκώνει τον νεαρό Φραγκίσκο, παρακολουθώντας τα πρώτα βήματά του και την είσοδό του στον κόσμο του Αγίου Όρους. Τον Άγιο Ιωσήφ σε ώριμη ηλικία, κατά την περίοδο της έντονης πνευματικής δράσης και καθοδήγησής του, υποδύεται ο Άρης Σερβετάλης.

Στο βασικό καστ συναντάμε επίσης τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και τον Νίκο Γκέλια. O πρώτος αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο, χωρίς να έχει ακόμα διευκρινιστεί ποιον από τους στενούς συνοδοιπόρους ή υποτακτικούς του αγίου θα ενσαρκώσει, ενώ ο Νίκος Γκέλια συμμετέχει στο βασικό σχήμα των μοναχών που πλαισιώνουν τη συνοδεία του γέροντα.

Γυρίσματα στους πραγματικούς τόπους της ασκητικής διαδρομής

Από την παραγωγή ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα. Στόχος είναι η σειρά να μεταφέρει όσο το δυνατόν πιο πιστά την ατμόσφαιρα της εποχής και κυρίως τον ιδιαίτερο κόσμο της ασκητικής ζωής. Το σημαντικότερο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιείται στο Άγιον Όρος, στην ίδια την «καρδιά» του ορθόδοξου μοναχισμού. Για τις ανάγκες της παραγωγής εξασφαλίστηκαν ειδικές άδειες, ώστε ο Άρης Σερβετάλης και οι υπόλοιποι συντελεστές να μπορέσουν να βρεθούν σε πραγματικά σημεία στα οποία έζησε και ασκήτεψε ο Άγιος Ιωσήφ. Το φυσικό τοπίο και οι αυθεντικοί χώροι γίνονται έτσι οργανικό κομμάτι της αφήγησης και όχι απλώς το φόντο της. Ένας ακόμα σημαντικός σταθμός των γυρισμάτων είναι η Τήνος.

Το κυκλαδίτικο τοπίο επιλέχθηκε για την αναπαράσταση των πρώτων χρόνων της ζωής του, του περιβάλλοντος της καταγωγής του, καθώς ο Φραγκίσκος Κότης γεννήθηκε στη γειτονική Πάρο, αλλά και ερημητηρίων της εποχής. Παράλληλα, μέρος της παραγωγής μεταφέρεται στην Αττική, όπου πραγματοποιούνται κάποια εσωτερικά γυρίσματα σε επιλεγμένους χώρους και μοναστήρια, όπως η Μονή Πεντέλης.

Από την Πάρο και τα πρώτα χρόνια του Φραγκίσκου μέχρι την απόφασή του το 1921 να εγκαταλείψει την κοσμική ζωή και από την κουρά του το 1925 μέχρι τις σπηλιές, τα ερημητήρια και τη δημιουργία της συνοδείας του, ο «Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής» επιχειρεί να ξεδιπλώσει μια ολόκληρη ανθρώπινη και πνευματική διαδρομή. Μια ιστορία που περνά μέσα από τη στέρηση και την απομόνωση, αλλά και από την αναζήτηση της πίστης, ακολουθώντας έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του τον κόσμο για να αναζητήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.