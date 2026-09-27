Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Η Μπέλα ανακοινώνει πως «θα γίνει μάνα», παγώνοντας το αίμα του Βαγγέλη

Με νέο διπλό επεισόδιο επιστρέφει και αυτή την εβδομάδα η αγαπημένη σειρά του Alpha, «Το σόι σου». Οι νέες περιπέτειες Χαμπέων και Τριαντάφυλλων θα προβληθούν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

Η Μπέλα ανακοινώνει πως «θα γίνει μάνα», παγώνοντας τους πάντες… μέχρι να αποκαλυφθεί ότι μιλά για σκύλο! Ο Άρτσι, ένα ντάσχουντ από τα χέρια της θρυλικής εχθρού του Χαμπέα, Φιλιώς Βαζούρα, μπαίνει στο σπίτι και τους αναστατώνει όλους. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του Alpha, Το σόι σου.

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Το σόι σου: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Επεισόδιο 61: «Άρτσι μπουρτσι» – Η Μπέλα ανακοινώνει πως «θα γίνει μάνα», παγώνοντας τους πάντες… μέχρι να αποκαλυφθεί ότι μιλά για σκύλο! Ο Άρτσι, ένα ντάσχουντ από τα χέρια της θρυλικής εχθρού του Χαμπέα, Φιλιώς Βαζούρα, μπαίνει στο σπίτι και τους αναστατώνει όλους.

Ο Χαμπέας ορκίζεται πως δεν θα τον δεχτεί ποτέ, αλλά σύντομα τον φωνάζει Βρασίδα και τον ταΐζει λιχουδιές στον καναπέ. Όταν ο Άρτσι εξαφανίζεται, οι Χαμπέοι στήνουν επιχείρηση διάσωσης, ενώ η Φιλιώ απειλεί θεούς, ανθρώπους και χασάπηδες. Θα βρεθεί ο τετράποδος σταρ; Και τελικά ποιος κυβερνά αυτό το σπίτι; Ο Χαμπέας ή ο σκύλος;

Το σόι σου: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Επεισόδιο 62: «Τα σιγανά ποταμάκια» – Η Φωτούλα καταφθάνει στους Ζουζουνέλς και τους εξομολογείται το φλερτ που έχει με έναν τυρέμπορα, τον οποίο η Αντωνία γνωρίζει από παλιά, ή έτσι νομίζει… Ωστόσο, επειδή εκείνος έχει παιδί, και γονείς παλαιών αρχών, η Φωτούλα θέλει ν’ αποδείξει πως θα ‘ναι άξια μητέρα, νύφη και νοικοκυρά. Γι’ αυτό ζητάει να κάνει «πρόβα», με το Σπυράκο, την Αλεξάνδρα και όποιο νοικοκυριό βρει εύκαιρο! Τα αποτελέσματα σαφώς τραγελαφικά… Εντωμεταξύ η Χαρά υποπτεύεται πως μια στρατιωτικός γυροφέρνει το Νάσο…

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Πώς θα πάει τελικά το ραντεβού της Φωτούλας με τον τυρέμπορα; Μήπως ο «παραδοσιακός» αυτός τύπος δεν είναι αυτός που η Αντωνία κατάλαβε, αλλά πρόκειται για συνωνυμία, και για πολλά μυστικά;

Συντελεστές

Κωμική σειρά ελληνικής παραγωγής 2026

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα