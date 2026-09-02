Η Σία Κοσιώνη για το ξεκίνημά της στον ΑΝΤ1: «Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε»

Ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα κάνει φέτος η Σία Κοσιώνη, η οποία σε λίγες ημέρες θα αναλάβει τη θέση της σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου.

Η γνωστή δημοσιογράφος, που αποφάσισε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια να αφήσει τον ΣΚΑΪ, από όπου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα, μοιράστηκε τα πρώτα της συναισθήματα για τη νέα αρχή στον ΑΝΤ1. Η Σία Κοσιώνη στο βίντεο που ανέβασε την Τετάρτη (02.09.2026) ο νέος σταθμός που τη φιλοξενεί αναφέρει ότι ανυπομονεί να ξαναβρεθεί με το κοινό.

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Παράλληλα, η Σία Κοσιώνη τόνισε ότι αισθάνεται μεγάλο ενθουσιασμό που από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα σχολιάσει τις πιο σημαντικές ειδήσεις.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε. 7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός», ακούγεται να λέει η Σία Κοσιώνη στο βίντεο που ανέβασε το κανάλι του Αμαρουσίου.

«Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 18:45 στο κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρεμβαίνει με το σχόλιό της η Σία Κοσιώνη», έγραφε η ανάρτηση που έκανε ο ΑΝΤ1 στα social media.

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«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή», είχε αναφέρει η Σία Κοσιώνη μέσω ανάρτηση για το νέο της ξεκίνημα στον ΑΝΤ1.