Νίκος Στραβελάκης: Η κρίσιμη συνάντηση με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο και το μέλλον του στο Open

Μία «εξαφάνιση» έχει προκαλέσει αίσθηση τα τελευταία εικοσιτετράωρα στους τηλεθεατές του Open, καθώς λίγες μόλις ημέρες μετά την πρεμιέρα της εκπομπής «10 παντού», με οικοδεσπότες τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ο γνωστός δημοσιογράφος λείπει από το πόστο του.

Όπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μελάς, μέσω του blog του στο newsit.gr, την Τετάρτη (02.09.2026) ο Νίκος Στραβελάκης θα συναντηθεί με τον διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του Open, τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο προκειμένου να συζητηθεί και να αποφασιστεί το μέλλον του στον σταθμό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι φέρεται να έστειλε επιστολή στον γνωστό δημοσιογράφο που αφορούσε την απουσία του από την ενημερωτική εκπομπή, ενώ εδώ και δύο ημέρες στη θέση του Νίκου Στραβελάκη, στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, βλέπουμε τον Αντώνη Κρητικό.

Ο Νίκος Στραβελάκης δε βρίσκεται στην εκπομπή «10 Παντού» από την Τρίτη, ενώ τις ημέρες της απουσίας του από το «Ανοιχτό Κανάλι» έδωσε το «παρών» στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real Fm.