Η Σία Κοσιώνη μετά την επιστροφή της στον ΣΚΑΪ: Είχα ένα άγχος, μην κουραστώ, μη βήξω

Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης (24-02-2026) στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στον ΣΚΑΪ και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών. Η δημοσιογράφος μίλησε για την περιπέτεια υγείας και τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο. Στάθηκε στη στήριξη του Κώστα Μπακογιάννη και αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον γιο της.

«Είχα ένα άγχος, μην κουραστώ, μη βήξω. Κατά τα άλλα σαν ποδήλατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και για το ενδιαφέρον. Είμαι καλά αλλά όχι στο 100% ακόμα. Θα χρειαστώ ένα διάστημα αποκατάστασης. Το σημαντικότερο πράγματα είναι η υγείας μας. Προτεραιότητά μας είναι η υγεία μας και οι άνθρωποι μας. Με συγκίνησε η έκπληξη των συναδέλφων μου. Μου έλειψαν πολύ. Χάρηκα πολύ που επέστρεψα κοντά στους συναδέλφους μου και στο κοινό», είπε η Σία Κοσιώνη στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στον ΣΚΑΪ που παρουσίασε.

«Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο. Όταν έχεις παιδιά δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να πιστέψει ότι κάτι θα πάει στραβά. Οι πρώτες ημέρες ήταν δύσκολες. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, χρειάστηκαν πολλές ημέρες για να σηκωθώ. Ήταν πρώτη φορά που το μυαλό μου επέβαλε στο σώμα μου τι θα κάνει. Ο σύζυγός μου ήταν σε αυτή την περιπέτεια. Του είμαι ευγνώμων. Αυτά είναι δοκιμασίες για όλη την οικογένεια», εξομολογείται.

Ενώ, για τον γιο της, η Σία Κοσιώνη αποκάλυψε: «Όταν βγήκα από τη ΜΕΘ και ήμουν σε θέση να συνομιλήσω κάναμε facetime ακόμα και τις εργασίες του σχολείου. Ήταν ψυχοφθόρο και μου έλειπε πολύ. Μια ημέρα από τις τελευταίες, επειδή ξεκίνησε να μαθαίνει κιθάρα, μου λέει μαμά μπορώ να σου παίξω και μου έπαιξε ο We will rock you».

«Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πίσω στη θέση μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας», είπε η Σία Κοσιώνη στο ξεκίνημα του δελτίου ειδήσεων που παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.