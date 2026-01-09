Media

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή χόρεψε on air με την Τίνα Μεσσαροπούλου ένα ξεσηκωτικό latin

Οι δύο παρουσιάστριες άρχισαν να λικνίζονται σε latin ήχους το πρωί της Παρασκευής
Σταματίνα Τσιμτσιλή και Τίνα Μεσσαροπούλου
H Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Τίνα Μεσσαροπούλου

Με πολύ κέφι και χορό ξεκίνησε η μέρα για την Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου, οι οποίες στο ξεκίνησα του «Happy Day» το έριξαν στον… χορό.

Το πρωί της Παρασκευής (09.01.2026), η οικοδέσποινα της εκπομπής του ALPHA είπε την πρώτη «καλημέρα» στους τηλεθεατές, ενώ ακουγόταν ως «χαλί» το κομμάτι «Αύρα» του Δημήτρη Παναγόπουλου. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ενθουσιάστηκε με το κομμάτι και ζήτησε να το βάλουν ξανά, ενώ ταυτόχρονα προσκάλεσε την Τίνα Μεσσαροπούλου για να το χορέψουν.

«Αχ, καλημέρα βρε παιδιά», είπε στην έναρξη η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Μωρέ ωραία μελωδία», απάντησε για το εν λόγω τραγούδι η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Βάλ’ το μας να το χορέψουμε να δεις τι θα γίνει», ανέφερε στη συνέχεια η οικοδέσποινα της εκπομπής στους συνεργάτες στο κοντρόλ.

Τότε σηκώθηκε και άρχισε να χορεύει με την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Οι δύο παρουσιάστριες άρχισαν να λικνίζονται στους latin ήχους του τραγουδιού, ενώ ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Δημήτρης Παπανώτας τις θαύμαζαν από τις θέσεις τους στο πάνελ. 

«Λοιπόν, μια γλυκιά καλημέρα σε όλη την παρέα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Παρασκευή σήμερα, δεύτερη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία. Εύχομαι τα παιδιά να το έχουν πάρει καλά», είπε μετά τον χορό τους η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

