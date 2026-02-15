Η ταινία Springsteen Deliver me from now είναι διαθέσιμη στο Disney+: Απολαύστε στον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Jeremy Allen White

Η υποψήφια για χρυσή σφαίρα ταινία, Springsteen: Deliver me from nowhere, είναι πλέον διαθέσιμη στο Disney+. Στη συγκεκριμένη ταινία που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των σινεφίλμ, πρωταγωνιστεί ο Jeremy Allen White στον ρόλο του Bruce Springsteen.

Η μουσική και δημιουργική πορεία του Bruce Springsteen έρχεται στο προσκήνιο με την ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», η οποία είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+. Για τους φίλους της ειλικρινούς, προσωπικής αφήγησης, το «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» προσφέρει συναισθηματικά πλούσιες ματιές στη δημιουργική διαδικασία πίσω από το άλμπουμ του 1982 «Nebraska», εξερευνώντας τις πιέσεις της φιλοδοξίας, της επιτυχίας και της αυτογνωσίας της πορείας του Bruce Springsteen.

Με επίκεντρο έναν νεαρό μουσικό που παλεύει με στιγμές όπου «η σιωπή γίνεται λίγο πιο δυνατή», η ταινία προσφέρει μια οικεία ματιά στην οικογενειακή ιστορία του Springsteen και στη συναισθηματική φόρτιση που έμελλε να καθορίσει το έργο του.

Ο Bruce Springsteen ενσαρκώνεται με βάθος και ψυχή από τον Jeremy Allen White, ο οποίος παίζει κιθάρα και τραγουδά σε μια ερμηνεία που οι κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει «καθηλωτική» (Joey Magidson, Awards Radar) και «το κάτι άλλο» (Pete Hammond, Deadline). Για την ερμηνεία του, ο White τιμήθηκε πρόσφατα με υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα® στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική ταινία.

Η ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», παραγωγή των 20th Century Studios, καταγράφει τη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» του Bruce Springsteen. Ηχογραφημένο σε τετρακάναλο ήχο, στο υπνοδωμάτιο του Springsteen στο Νιου Τζέρσεϊ, το άλμπουμ «Nebraska» σηματοδότησε μια καθοριστική στιγμή στη ζωή και την καριέρα του και παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά έργα του, ως ένας ακατέργαστος, αυθεντικός, ακουστικός δίσκος, γεμάτος μελαγχολικές, αργές μελωδίες και χαμένες ψυχές και που αναζητούν έναν λόγο να πιστέψουν.

Οι fans μπορούν επίσης να απολαύσουν το ντοκιμαντέρ «Ημερολόγιο Δρόμου: Bruce Springsteen & The E Street Band», τo οποίo είναι τώρα διαθέσιμo, στο Disney+.