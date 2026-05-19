Χριστίνα Σούζη: Όταν έφυγε η Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ της είπα να βγούμε, να πάμε να φάμε

Η Χριστίνα Σούζη παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο τέλος της συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι εδώ και πολλά χρόνια είχαν μια αρμονική συνεργασία.

Η γνωστή μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τρίτη (19.05.2026). Η Χριστίνα Σούζη, μεταξύ άλλων αποκάλυψε και πιο ήταν το τελευταίο πράγμα που είπε στη Σία Κοσιώνη όταν την αποχαιρέτησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη ήταν μία πολύ δύσκολη στιγμή για εμάς. Εμένα με βρήκε όταν ήρθα εδώ. Έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια μαζί, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα μαζί, στο δελτίο καιρού για τον καιρό και για το δελτίο το βραδινό. Είναι αγαπημένη, είναι φίλη. Όπως λένε όλοι, εις το επανιδείν», εξομολογήθηκε αρχικά η Χριστίνα Σούζη για τη Σία Κοσιώνη.

«Είχαμε αρχίσει να το χωνεύουμε λίγο. Ήταν ωραία και τα γλυκά που μας έφερε. Την αγαπάμε υπερβολικά έτσι κι αλλιώς, εγώ προσωπικά δε πάρα πολύ. Γνωριζόμαστε και συγκινήθηκα πολύ, πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Όσο για τι της είπε όταν η πρώην οικοδέσποινα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ έφευγε μετά την παρουσίαση του τελευταίου δελτίου η Χριστίνα Σούζη, αποκάλυψε: «Της είπα να βγούμε, να πάμε να φάμε».

Τέλος, η Χριστίνα Σούζη σχολίασε και η Χριστίνα Βίδου που ανέλαβε τα ηνία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας: «Είναι εξίσου καλή. Εξαιρετική και η κυρία Βίδου και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Και βεβαίως η Σία ό,τι κάνει από δω και πέρα νομίζω ότι θα το κάνει και πάλι πάρα πολύ καλά».