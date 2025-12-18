Media

Η Χριστίνα Πολίτη στηρίζει δημοσίως τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Καλλιτεχνάρα, καλή πρεμιέρα»

Η δημοσιογράφος στο πλευρό του γνωστού τραγουδιστή
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Χριστίνα Πολίτη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Πέμπτης (18.12.2025) ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αθηναϊκή νύχτα, ενώ από το πρωί το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας εξαιτίας μίας μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του ένας 21χρονος τραγουδιστής που τον κατηγορεί για ανήθικες προτάσεις. 

Παρά τα όσα έχει περάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης τόσο με την παραπάνω υπόθεση όσο και  με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο δεν χάνει τη δύναμη και το κέφι του και στο πλάι του έχει αγαπημένα του πρόσωπα που τον στηρίζουν. Μάλιστα, η γνωστή δημοσιογράφος, Χριστίνα Πολίτη θέλησε να μοιραστεί δημοσίως με τους followers της σε Facebook και Instagram ότι είναι θαυμάστρια του καταξιωμένου καλλιτέχνη. 

«Σήμερα παρούσα!», έγραψε η γνωστή δημοσιογράφος στο story που ανέβασε με τον γνωστό τραγουδιστή.

Aκόμα μία ανάρτηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η Χριστίνα Πολίτη και στο Facebook.

Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Χριστίνα Πολίτη σε μία καλοκαιρινή πόζα

«Καλλιτεχνάρα Μαζω! Καλή πρεμιέρα σήμερα στην Ακτή Πειραιώς!!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή δημοσιογράφος.

