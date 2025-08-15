Η Χριστίνα Βραχάλη στην ΕΡΤ: Θα παρουσιάζει με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη την εκπομπή «Αθλητική Κυριακή»

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή της ότι αποχωρεί από το δυναμικό του OPEN, η Χριστίνα Βραχάλη αποκάλυψε ποιο είναι το νέο επαγγελματικό της βήμα.

Όπως δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής (14.08.2025), η γνωστή αθλητικογράφος από τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στην τηλεοπτική «οικογένεια» της ΕΡΤ. Μάλιστα, η Χριστίνα Βραχάλη θα παρουσιάζει με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη την εκπομπή «Αθλητική Κυριακή».

«Αυτή η μουσική… Που ακούω από παιδί… Αυτή η εκπομπή… Που βλέπω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου… Και που ήθελα πάντα να είμαι κομμάτι της από όποιο μετερίζι μου δινόταν η ευκαιρία. 22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα.

Επιστρέφω στους διαδρόμους που έτρεχα όταν ήμουν παιδί και περίμενα τον μπαμπά μου να βγει από τα μοντάζ. Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη. Η ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη. Άπειρη ευγνωμοσύνη. Πέτρο μου, πάμε γερά. Θα χαιρόταν αν μας έβλεπε μαζί ο Βασίλης», έγραψε στη λεζάντα η Χριστίνα Βραχάλη.

Η γνωστή αθλητικογράφος, με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έκανε γνωστή το βράδυ της Παρασκευής (1.8.2025) τη λήξη του συμβολαίου της με το OPEN.