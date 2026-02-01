Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Η Αγνή θα αποκαλύψει στον Πέτρο την ταυτότητά της και υπόσχεται να του πει μια μεγάλη αλήθεια

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 02 έως και την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.

Στο ναυπηγείο, ο Βασίλης χώνεται, για να παρακολουθήσει τους εργάτες της βραδινής βάρδιας, ενώ στα γραφεία, ο Πέτρος επιτίθεται ευθέως στη Φιόνα. Ο Χάρης, όμηρος του Νικόλα παλεύει να τον πείσει να μην αφήσει την Αγνή να δραπετεύσει. Η Τιτίκα προσπαθεί κι αυτή να μεταπείσει τον γιο της, αλλά όταν αυτός γυρνάει το όπλο στον εαυτό του, οι ισορροπίες αλλάζουν. Η Αγνή τρέχει να γλιτώσει, στον δρόμο όμως, αλλάζει γνώμη και πορεία.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 76ο: Νύχτα στην Αρσινόη. Και σε κάθε οίκημα, μοιάζει να διεξάγεται μια άλλη μάχη. Κι όλες επικίνδυνες. Στο καμαράκι, η Ηλέκτρα, προσπαθεί να πείσει τον Νικήτα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα μεταξύ τους και δεν τον φοβάται, ενώ τρέμει σύγκορμη. Στο τμήμα, ο Νικόλας πιέζει το πιστόλι στον κρόταφό του. Ο Χάρης έχει στραμμένο το περίστροφο στον Νικόλα. Η Αγνή, πίσω από τα κάγκελα, ριγεί. Η Νεφέλη, δε θέλει να ακούσει κουβέντα, για το αν ζει το μωρό της. Ο Μπόγρης με τον Παύλο και τον Μίμη, όμως, παίρνουν απόφαση: θα κινηθούν, ακόμα και παράνομα. Στο σπίτι της Δόμνας, εκείνη ενώνει το χέρι του άντρα της, με το χέρι της Μάρω και σαν να τους δίνει την ευχή της.

Στης Μερόπης, όλοι καθισμένοι γύρω από το τραπέζι, ενώ η Σοφία συνεχίζει την απεργία πείνας. Ο Νικόλας βρίσκεται μαζί με την Αγνή, μέσα στο κελί και ο Παύλος βρίσκεται ξαπλωμένος, με τη Νεφέλη στην αγκαλιά του, ενώ η Ηλέκτρα βρίσκεται στην αγκαλιά του Νικήτα. Θα ξημερώσει κι αυτή η νύχτα αλλά πόσοι θα ξημερώσουν, μαζί; Κι ενώ ο Μπόγρης περνά την πόρτα του μαιευτηρίου, ένα σημείωμα φτάνει στον Πέτρο: «Αν θες να μάθεις τι έχει κάνει η μάνα σου, έλα να με βρεις, στο δασάκι κοντά στο παλιό υδραγωγείο». Ποιος το έστειλε;

Ηλέκτρα – Τρίτη 03 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 77ο: Η Φιόνα μαθαίνει για το μήνυμα της Αγνής στον Πέτρο και βάζει τον μπράβο της να πάει στη συνάντησή τους. Συνάντηση που παρακολουθεί και καταγράφει ο Χάρης. Εκεί η Αγνή θα αποκαλύψει στον Πέτρο την ταυτότητά της και υπόσχεται να του πει μια μεγάλη αλήθεια για τη Φιόνα, αλλά ζητά αντάλλαγμα. Ένα εισιτήριο, χωρίς επιστροφή, για να ξεφύγει απ’ τον Νικόλα.

Ο Πέτρος θα δεχτεί την πρόταση της, όμως μια πρόταση φαίνεται πως έχει και η Φιόνα. Ένα ραντεβού κανονίζεται στο ναυπηγείο. Η Αγνή ζητά να δει τον Νικόλα μέσα στη νύχτα. Η Δόμνα έχει πάρει την απόφασή της και ετοιμάζει τη βαλίτσα της, το ίδιο κι η Σοφία. Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στο νησί, στην Αθήνα, ο Παύλος μπαίνει κρυφά στο μαιευτήριο. Η ένταση του είναι μεγάλη. Όπως και η ένταση του Χάρη που βρίσκεται με ένα πιστόλι κολλημένο στον κρόταφο. Ο Νικόλας του ζητά ν’ αφήσει την Αγνή. Θα το κάνει όμως;

Ηλέκτρα – Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 78ο: Ο Χάρης, όμηρος του Νικόλα παλεύει να τον πείσει να μην αφήσει την Αγνή να δραπετεύσει. Η Τιτίκα προσπαθεί κι αυτή να μεταπείσει τον γιο της, αλλά όταν αυτός γυρνάει το όπλο στον εαυτό του, οι ισορροπίες αλλάζουν. Η Αγνή τρέχει να γλιτώσει, στον δρόμο όμως, αλλάζει γνώμη και πορεία. Η Ηλέκτρα αποκαλύπτει στον Βασίλη όσα της είπε η Ισμήνη για τον Νικήτα και τη σχέση του με την Βασιλική. Εκείνη την ώρα, ο Νικήτας της χτυπάει την πόρτα. «Αν μ’ αγαπάς, αν θες να είμαι καλά, σήκω και φύγε!» του λέει η Ηλέκτρα.

Εκείνος όμως δεν παραδίδει εύκολα τα όπλα. Το ίδιο κάνουν και ο Μπόγρης με τον Παύλο, που πασχίζουν να ξεσκεπάσουν τις παράνομες υιοθεσίες. Ο Παύλος βρίσκει τον φάκελο, που είχε δει ο Μίμης, όμως μέσα εκεί έχει γραμμένες μόνο νότες. Και μόνο μια γυναίκα ξέρει να διαβάζει παρτιτούρες. Ένα ακόμα χτύπημα στην πόρτα της Ηλέκτρας θα φέρει μεγάλες ανατροπές. Ένα αεροπορικό εισιτήριο, θα γίνει η αφορμή για μια εξομολόγηση του Πέτρου στην Ουρανία. Μόνο που όσα θα πούνε δεν θα μείνουν μεταξύ τους.

Ηλέκτρα – Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 79ο: Ποια μελωδία δίνει το ρυθμό, για να συνεχίσουν οι ήρωες να κινούνται; Να έρχονται κοντά ή να απομακρύνονται; Στο καμαράκι, ο Παύλος δείχνει στην Ηλέκτρα τις φωτογραφίες με τις «παρτιτούρες», του φακέλου από το μαιευτήριο. Της ζητά τη βοήθειά της, εκείνη τον πλησιάζει και τα χείλη τους, σε απόσταση αναπνοής. Κι η Νεφέλη, απέξω από την πόρτα, έτοιμη να μπει μέσα. Έξω από μια άλλη πόρτα, η Φιλιώ, με τα μάτια γουρλωμένα. Μέσα ο Πέτρος μιλά με την Ουρανία. Για το φιλί που αντάλλαξαν. Για το γάμο του, πού ήταν ένα λάθος. Ο Βασίλης, επισκέπτεται τους γονείς του, με σκοπό, να τους βοηθήσει να σώσουν τον δικό τους γάμο. Υπάρχει περιθώριο για κάτι τέτοιο;

Η Τιτίκα, λέει στον Νικήτα πως έκανε λάθος που τον εμπιστεύθηκε και του ζητά να απομακρυνθεί από τον Νικόλα. Εκείνος συναντά τον Τάκη, τον μπράβο της Φιόνας. Αλλά, τι είναι αυτό το άρωμα, που μυρίζει; Τι του θυμίζει; Η Ηλέκτρα κάθεται στο πιάνο. «Παίξε αυτό που έχει την ημερομηνία γέννησης, της εγγονής σου», της λέει ο Παύλος. Αυτό, όμως, που ακούγεται, τους αφήνει όλους σοκαρισμένους. Ο Πέτρος περιμένει με αγωνία την Αγνή. Εκείνη όμως, δεν εμφανίζεται ποτέ. Αργότερα, συζητώντας με τη Ναταλί, θα καταλάβει πως η Αγνή είχε επισκεφθεί τη μητέρα τους, που βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση στο ξενοδοχείο του Βρεττού. Η Αγνή, όμως, πού βρίσκεται;

Ηλέκτρα – Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 80ο: Η Νεφέλη θέλει να μάθει τι συνέβη με το παιδί της, ο Παύλος όμως της ζητά να κάνει λίγη υπομονή ακόμα. Στο μεταξύ, ο Μπόγρης τον ψέγει πως έχει αρχίσει πάλι τις ψεύτικες υποσχέσεις. «Την Ηλέκτρα θες, παραδέξου το!» του λέει. Τα βήματα του Παύλου θα τον οδηγήσουν για μια ακόμη φορά στο καμαράκι της Ηλέκτρας. Εκεί όμως τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη…

Η Ηλέκτρα καταφέρνει να αποκωδικοποιήσει τις παρτιτούρες αλλά για να το κάνει δέχεται τη βοήθεια του Νικήτα και αυτή έχει αντίτιμο. Ο Βρεττός βρίσκεται ξανά στο ναυπηγείο, και η Φιόνα, δίπλα του προσπαθεί να του θυμίσει πόσα τους ενώνουν. Ο Πέτρος ανησυχεί για την εξαφάνιση της Αγνής, ενώ η Φιλιώ του ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του με την Ουρανία. Κι ενώ οι θεραπείες του Νικόλα με τον Νικήτα ανησυχούν σοβαρά την Τιτίκα, ο Νικόλας φτάνει σε μια μεγάλη συνειδητοποίηση: πρέπει να τιμωρηθεί για αυτό που έκανε στην Ηλέκτρα. Πριν από αυτό, αποφασίζει να περάσει ένα βράδυ με την Ναταλί… Κάτι όμως του τριβελίζει επίμονα το μυαλό: το άρωμα της Αγνής επάνω στον Τάκη. Τι έχει συμβεί στη γυναίκα του; Τι άλλο θα έρθει στο φως; Και πόσοι θα πιστέψουν τον Νικόλα;

