Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Η Δόμνα μαθαίνει το μυστικό του Πασχάλη

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 19:00.

Η Ζωή δεν είναι σίγουρη για τις αποφάσεις της και έκπληκτη μαθαίνει πως ο Τέλης ετοιμάζεται να τους αφήσει. Ο Βασίλης συνεχίζει να πετά σπόντες στην Ουρανία για τον Πέτρο, φέρνοντας τα πράματα στα άκρα και η Μερόπη πρέπει να βρει τρόπο να τους συμφιλιώσει. Η Δόμνα μαθαίνει το μυστικό του Πασχάλη, ενώ ο Ανέστης φοβάται πως ο Χάρης τους έχει καταλάβει.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 23 Μαρτίου

Eπεισόδιο 107ο: Η Νεφέλη με την Ηλέκτρα βρίσκονται στην Αθήνα βγαίνουν στην τηλεόραση, εκλιπαρώντας για πληροφορίες, ώστε να βρεθεί το μωρό. Η Νεφέλη πνίγεται από τις ενοχές. «Αυτό το μωρό είναι η τιμωρία μου», της λέει, και η Ηλέκτρα, την κλείνει στην αγκαλιά της. Ο Πέτρος απαιτεί από τη Φιλιώ να φύγουν για την Αθήνα, εκείνη όμως, δεν συμφωνεί. Η Ναταλί δεν τους ακούει. Στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι της, το κουτί με τα χάπια που της έδωσε ο Νικήτας είναι άδειο. Λίγο αργότερα, βρίσκεται σ’ ένα φορείο, στο νοσοκομείο. Και ο Πέτρος την ακολουθεί τρομοκρατημένος. Ο Νικόλας, πάνω στον τάφο της Αγνής κλείνει τους τελευταίους του λογαριασμούς με το νησί. Και ο Βρεττός, καλεί τους πάντες στο ναυπηγείο για να τους ανακοινώσει την απόφασή του: θα το πουλήσει. Η Ουρανία πιέζει τον Βασίλη να αναλάβει τη διευθυντική θέση. Εκείνος, όμως, ανένδοτος, την κατακεραυνώνει: ούτε είναι ούτε και θέλει να είναι, ο Πέτρος. Το τηλέφωνο χτυπά στο σπίτι της Ηλέκτρας και η Νεφέλη το σηκώνει αγχωμένη. Τα μάτια της βουρκώνουν. Το μωρό της, βρέθηκε. Ο Παύλος στο πλάι της, ανακουφισμένος. Αργότερα, ζητεί από την Ηλέκτρα να απομακρύνει τον Νικήτα από κοντά τους, να τους επιτρέψει να γίνουν μια φυσιολογική οικογένεια. Μια σκιά μπαίνει στον θάλαμο του νοσοκομείου. Ο Νικόλας σκύβει πάνω από τη Ναταλί. Αυτό που της ψιθυρίζει, το ακούει μόνο εκείνη. Τα μάτια της παγωμένα από τον τρόμο.

Ηλέκτρα – Τρίτη 24 Μαρτίου

Eπεισόδιο 108ο: Η Νεφέλη δείχνει αποφασισμένη να αλλάξει και ο Παύλος της δείχνει εμπιστοσύνη. Ζητεί από τον Μίμη να τη συνοδέψει στην Αθήνα για να καταθέσει στην αστυνομία. Η Μπέτυ, όμως, αποδεικνύεται πως έχει σχέδιο για να πάρει πίσω το παιδί. Τι θα κάνει η Νεφέλη και ο Μπόγρης; Η Ηλέκτρα δίνει στον Νικήτα την πολυπόθητη απάντηση αλλά όταν ο Παύλος τη χρειάζεται εκείνη θα τρέξει δίπλα του. Η Φιλιώ αποχαιρετάει τη μητέρα της και φεύγει με τον Πέτρο και τη Νάταλι για Αθήνα. Εκεί, όμως, περιμένει ο Νικόλας. Τι σχεδιάζει; Ο Βρεττός δείχνει αποφασισμένος να πουλήσει το ναυπηγείο και κάνει ένα γλέντι-κηδεία με τους εργάτες. Η Τιτίκα όμως, δεν συμφωνεί. Η Ζωή δεν είναι σίγουρη για τις αποφάσεις της και έκπληκτη μαθαίνει πως ο Τέλης ετοιμάζεται να τους αφήσει. Ο Βασίλης συνεχίζει να πετά σπόντες στην Ουρανία για τον Πέτρο, φέρνοντας τα πράματα στα άκρα και η Μερόπη πρέπει να βρει τρόπο να τους συμφιλιώσει. Η Δόμνα μαθαίνει το μυστικό του Πασχάλη, ενώ ο Ανέστης φοβάται πως ο Χάρης τους έχει καταλάβει.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 25 Μαρτίου

Eπεισόδιο 109ο: Πάνω σ’ έναν παγκόσμιο χάρτη απλώνονται τα όνειρα του Βρεττού και της Τιτίκας, όσο κι αν γνωρίζουν οι δυο τους πως δεν θα μπορέσουν να τα πραγματοποιήσουν. Το ναυπηγείο είναι έτοιμο προς πώληση και ο Βρεττός σκοπεύει να βάλει την υπογραφή του. Θα καταφέρει, όμως, να το κάνει; Ενώ ο Κωνσταντής ετοιμάζει την κούνια του παιδιού του, η ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις και, δύο σταγόνες αίμα, τον τρομοκρατούν. Το μωρό της Νεφέλης αρρωσταίνει όλο και πιο βαριά, καθώς η μητέρα του παλεύει να το κρατήσει κοντά της, έχοντας στο πλευρό της τον Μπόγρη, που δεν νιώθει αισιόδοξος για την έκβαση της δίκης. Ο Παύλος καταρρακώνεται όταν ο παιδίατρος τού ανακοινώνει πως πρέπει να μεταφέρει το μωρό στο νοσοκομείο. Ο Νικήτας παλεύει με τους δαίμονες μέσα του, ώστε να μην κάνει ξανά τα ίδια λάθη, όπως με τη Βασιλική, την ώρα που η Ηλέκτρα τού χτίζει τοίχο. Και το πιο ισχυρό χτύπημα θα το δεχθεί ο Πέτρος από τον Νικόλα, σ’ ένα γεύμα, που οργάνωσε η Ναταλί.

Ηλέκτρα – Πέμπτη 26 Μαρτίου

Eπεισόδιο 110ο: Έπειτα από δύο χρόνια στην Αρσινόη και στην Αθήνα πολλά έχουν αλλάξει. Εν’ αναμονή της δίκης για την υπόθεση Χατζάκη και την κηδεμονία της μικρής Ηλέκτρας, παρακολουθούμε τις ζωές όλων. Η Ηλέκτρα, βραβευμένη συγγραφέας πια και σε σχέση με τον Νικήτα, παρουσιάζει το νέο της βιβλίο. Ο Μπόγρης είναι ακόμη με τη Δανάη, όπως και ο Παύλος με τη Νεφέλη. Όμως, κρυφά μέσα του, δεν έχει ξεπεράσει την Ηλέκτρα. Αυτή τον ξεπέρασε; Ο Νικόλας παντρεμένος με τη Ναταλί και επιτυχημένος, νέος εφοπλιστής. Κι όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο ήρεμα. Το ναυπηγείο καταρρέει, όπως ο Βρεττός, που δέχεται απειλές. Τι θα συμβεί; Η μικρή Ηλέκτρα βρίσκεται μετέωρη ανάμεσα σε δύο μανάδες. Πού θα καταλήξει; Κι ενώ ο Στέργιος κάνει την εικονική κηδεία της Δόμνας ώστε να πάει παρακάτω με τη Μάρω, ο γιατρός Πιλίδης βρίσκεται στην καλύβα του άρρωστου Ανέστη. Μπροστά σ’ ένα πειστήριο παρουσίας της Δόμνας. Θα την ανακαλύψει;

Ηλέκτρα – Παρασκευή 27 Μαρτίου

Eπεισόδιο 111ο: Μια κηδεία δίχως φέρετρο. Ο Στέργιος πασχίζει να κλείσει το παρελθόν μέσα στον άδειο τάφο της Δόμνας. Εκείνη, την ίδια ώρα, προσπαθεί να πείσει τον Ανέστη να πάει στο νοσοκομείο, δίχως να γνωρίζει ότι ο Πιλίδης που τον επισκέφθηκε, έχει προσέξει μες στο σπίτι τις παντόφλες της. Η Ηλέκτρα πλησιάζει τον Παύλο, η διάθεση μεταξύ τους, ερωτική. Ο Νικήτας που τους παρακολουθεί από την αυλή, μένει ενεός. Ο Τέλης μαθαίνει ότι η Σοφία θα έρθει στο νησί, για να γυρίσει την επόμενή της ταινία. Προσπαθεί να δείχνει άνετος, αλλά φαίνεται ο πανικός του. Ο Νικόλας έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Πέτρο, ενώ και τους δυο τους περιμένει ο Βρεττός στην Αρσινόη, σε μια ύστατη απόπειρα να σωθεί το ναυπηγείο. Στο γραφείο του, όμως, βρίσκει να τον περιμένει, ένα μυστήριο κουτί. Κι ένα απειλητικό σημείωμα. Ο Μίμης παραδέχεται στον Χάρη ότι είναι ερωτευμένος με τη Νεφέλη. Μα, με μία Νεφέλη που δεν υπάρχει πια. Η Ουρανία προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη, να κάνει εξετάσεις, να ελέγξουν το γιατί δεν έχει ακόμα μείνει έγκυος. Εκείνος δεν θέλει καν να το ακούσει. Και καταφεύγει σε έναν παλιό, κακό του, σύμβουλο: το κρασί. Η Δανάη, έχει επιστρέψει, επίσης, στα παλιά της λημέρια. Μέσα σ’ ένα καταγώγιο, παίζει χαρτιά, με τρεις άγνωστους. Και θα βρεθεί, με την πλάτη στον τοίχο. Πώς θα καταφέρει να τους ξεφύγει;

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00