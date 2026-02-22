Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Η Ηλέκτρα, διαλυμένη από ένα απρόσμενα άσχημο νέο, βρίσκεται ξανά στην αγκαλιά του Νικήτα

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 89ο: Με τη Δόμνα ακόμα εξαφανισμένη, ο Στέργιος και ο Βασίλης είναι καταρρακωμένοι. Μοναδικό στήριγμα του Βασίλη, η Ουρανία. «Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα παιδάκι», της λέει. Κι ενώ ο Βασίλης και η Ουρανία ετοιμάζονται για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους, η Φιλιώ δίνει τελεσίγραφο στον Πέτρο: πρέπει να διώξει την ξαδέρφη του από το ναυπηγείο. Στο μεταξύ, η Δόμνα δεν είναι η μοναδική που αναζητούν στην Αρσινόη: η Φιόνα ψάχνει την Ναταλί, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα με τον Νικόλα. Η Τιτίκα φοβάται για τα χειρότερα. Έχει δίκιο; Κι αν ναι, από πού θα έρθουν; Από τα σχέδια του Νικόλα για εκδίκηση… από την επιθυμία της Φιόνας να ξεκάνει τον Βρεττό… ή από το γράμμα του Νικήτα που πιέζει τον Νικόλα να πληρώσει για τις ανομίες του; Ο Βρεττός αποφασίζει να δώσει ένα τέλος στο παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού με την Καρτάλη και ζητά από τον Χάρη ένα περίστροφο. Τι σκοπούς έχει; Κι ενώ η Ηλέκτρα με τις κόρες της και τους γαμπρούς της συνεχίζουν να αναζητούν τα ίχνη του μωρού της Νεφέλης, ο Φάνης εμφανίζεται ξανά στην Αρσινόη. Τι ζητάει και τι έχει μέσα η τσάντα που φέρνει μαζί του;

Ηλέκτρα – Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 90ο: Η Φιόνα πιέζει την Ναταλί να μην ξαναδεί τον Νικόλα. «Εμένα θέλει να χτυπήσει.. σε χρησιμοποιεί Ναταλί…» της λέει, αλλά εκείνη δεν πείθεται. Παράλληλα, η Τιτίκα πιέζει τον Νικόλα να μην ξαναδεί τον Νικήτα, ο οποίος βρίσκεται παντού. Αυτός θα πείσει τον Φάνη να επανορθώσει, για την στημένη συνέντευξη της Ηλέκτρας. Μόνο που εκείνη, δεν θα δεχτεί τη συγγνώμη του, αν δεν τη βοηθήσει να δώσει μια νέα συνέντευξη, για να πλασάρει, προσεκτικά, το θέμα με την χαμένη εγγονή της. Η έντασή της είναι μεγάλη, όπως και η ένταση της Φιόνας που καταστρώνει ένα σχέδιο χρησιμοποιώντας τον Κωνσταντή. Η Ναταλί πρέπει να μισήσει τον Νικόλα. Όμως η Φιόνα δεν γνωρίζει πως ο Νικόλας θέλει να χειραγωγήσει την κόρη της για να την σκοτώσει… Μέσα σ’ όλα αυτά, προβάλλεται η νέα συνέντευξη της Ηλέκτρας. Που μιλά για την κλοπή ενός βρέφους. Και η πληροφορία φτάνει ως το ζευγάρι που έχει το μωρό… Πώς θα αντιδράσουν όταν καταλάβουν ότι τους έχουν ανακαλύψει;

Ηλέκτρα – Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 91ο: Η Ηλέκτρα, δίνει τη συνέντευξη, που θα βοηθήσει στην εύρεση της εγγονής της. Πώς θα αντιδράσει το ζευγάρι που έχει στα χέρια του το μωρό της Νεφέλης όμως; Μια μεγάλη αποκάλυψη έρχεται στο ναυπηγείο, όταν ο Νικόλας παραδέχεται στον Κωνσταντή τα πραγματικά του συναισθήματα για την Ναταλί, αγνοώντας πως εκείνη βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής και ακούει κάθε του λέξη. Όπως ακριβώς ακούει η Νεφέλη όλη την αλήθεια για τον Πέτρο και την Ουρανία. «Νομίζεις πως ξέρεις ποιος είναι ο διπλανός σου, θείε, και η μόνη σκάρτη είμαι εγώ;» ρωτάει τον Βασίλη, έτοιμη να του ξεφουρνίσει τα πάντα. Όσο η Ζωή με την Μερόπη σκαρφίζονται ένα κόλπο για να φύγουν στην Αθήνα, ο Κυριάκος μαθαίνει πληροφορίες για τον μυστηριώδη παραγωγό ταινιών. Την ίδια ώρα, ο Στέργιος μαθαίνει πως η Δόμνα άφησε πίσω τη βέρα της και χάνει γη και ουρανό. Η Ηλέκτρα, διαλυμένη από ένα απρόσμενα άσχημο νέο, βρίσκεται ξανά στην αγκαλιά του Νικήτα. Αυτή τη φορά, είναι πάνω απ’ τις δυνάμεις της. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Τζιοβάνι μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και γκαζώνει. Ο προορισμός του άγνωστος.

Ηλέκτρα – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 92ο: Ο Νικόλας δεν παίρνει το βλέμμα του από τη Ναταλί. Το νιώθει, όμως, ότι εκείνη μακραίνει και φοβάται ότι θα μιλήσει για όλα στη Φιόνα. Τι είναι διατεθειμένος να κάνει, για να της κλείσει το στόμα; Την ίδια μέρα, θα βρεθεί πίσω από τα κάγκελα. Ο Μάρκαρης συναντιέται με τον μαιευτήρα κι εκείνος του ξεκαθαρίζει: ή θα σωθούν όλοι ή κανείς. Λίγο μετά, το τηλέφωνο χτυπά στο σπίτι της Νεφέλης και ένα ραντεβού κανονίζεται: μεταξύ του Περικλή Χατζάκη και του Μπόγρη. Η συνέντευξη της Ηλέκτρας μοιάζει να λειτούργησε και ίσως βρίσκονται λίγο πιο κοντά στο μωρό. Ο Παύλος δηλώνει ότι θα πάει και εκείνος. Ο Μίμης το ίδιο κι η Νεφέλη, ταραγμένη, του ζητά να προσέχει. Η Ζωή ανεβαίνει με τη Μερόπη στην Αθήνα, για να επισκεφθεί τον γιατρό. Ο Βρεττός ζητά από την Τιτίκα να τον αφήσει να γυρίσει κοντά της κι εκείνη το δέχεται, αρκεί να μην προχωρήσει το σχέδιό του με τη Φιόνα. Η Ηλέκτρα αποχαιρετά τον Νικήτα. Του ζητά για ακόμα μια φορά συγγνώμη που τον αδίκησε. Εκείνος, της ζητά μια απάντηση: θα μπορούσε να τον δει, σαν κάτι παραπάνω από φίλο; Το ίδιο βράδυ η Ηλέκτρα επιστρέφει στην Αρσινόη. Μαζί με τον Νικήτα.

Ηλέκτρα – Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 93ο: Η συνάντηση του Μπόγρη με τον Περικλή παίρνει απροσδόκητη τροπή και ο δικηγόρος βρίσκεται μπλεγμένος με την Αστυνομία. Χωρίς άλλα χαρτιά στα χέρια τους, ο Μπόγρης προτείνει να ακολουθήσουν πλέον την νομική οδό. «Δεν υπάρχει άλλη λύση». Ο Παύλος βρίσκεται σε απελπισία. Στο μεταξύ, πίσω στην Αρσινόη, οι υπόλοιποι συγκεντρώνονται για να μάθουν τις νέες εξελίξεις. Στο πλευρό της Ηλέκτρας, ο Νικήτας, που παρά τις ενστάσεις της Νεφέλης, μένει να βοηθήσει. Ή έτσι τουλάχιστον λέει εκείνος. Η φωνή του, όμως, θα κάνει την Νεφέλη να ανατριχιάσει. Τι της θυμίζει; Κι ενώ ο Βρεττός παίζει πια ανοιχτά με τη φωτιά στην προσπάθειά του να ξεσκεπάσει την Καρτάλη, ο Νικόλας πείθει την Ναταλί να τον βοηθήσει να αποδράσει από το κρατητήριο. «Πάμε», της λέει ενώ τρέχουν να γλιτώσουν. «Ξέρω το κατάλληλο μέρος». Η Ναταλί θα βρεθεί εκεί που κόπηκε το νήμα της ζωής της Πόπης. Τα χέρια του Νικόλα θα αρχίσουν να κλείνουν γύρω της. «Τι είναι εδώ;» θα αναρωτηθεί. «Η αρχή… και το τέλος», θα απαντήσει ο Νικόλας.

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ