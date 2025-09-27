Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Ο Διονύσης κρατά την Ηλέκτρα υπό την απειλή όπλου

Μη χάσετε τις συγκλονιστικές εξελίξεις της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», που μεταδίδεται από τη Δευτέρα 22 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:30.

Σύμφωνα με όσα θα συμβούν στη σειρά της ΕΡΤ1, με τίτλο «Ηλέκτρα», η Νεφέλη παλεύει να μη χάσει το μυαλό της μετά την αποκάλυψη του θανάτου του πατέρα της. Παράλληλα, μια ανίερη συμμαχία έχει δημιουργηθεί, αυτή του Μπόγρη, του Νικόλα και του Βασίλη, που έχει σκοπό να σώσει τη Δανάη από το αναμορφωτήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλέκτρα – Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Eπεισόδιο 9ο: Η Νεφέλη παλεύει να μη χάσει το μυαλό της μετά την αποκάλυψη του θανάτου του πατέρα της. Οι μνήμες από την εφιαλτική βραδιά, όμως, έχουν ξυπνήσει για τα καλά και η απελπισία την κυριεύει. Θα μιλήσει στην αστυνομία για όσα είδε; Και αν ναι, θα πει την αλήθεια; Παράλληλα, μια ανίερη συμμαχία έχει δημιουργηθεί, αυτή του Μπόγρη, του Νικόλα και του Βασίλη, που έχει σκοπό να σώσει τη Δανάη από το αναμορφωτήριο. Εκείνη, όμως, αρνείται να δεχτεί βοήθεια από τους ανθρώπους που της έλεγαν ψέματα και το μόνο που θέλει είναι διαζύγιο. Κι ενώ ο Βασίλης προσπαθεί να την πείσει να μη χαραμίσει τη ζωή της, ο Παύλος και η Ηλέκτρα έρχονται αντιμέτωποι με τους διώκτες τους. Ο Διονύσης κρατά την Ηλέκτρα υπό την απειλή όπλου, την ώρα που ο Παύλος παλεύει να τους γλιτώσει με τη βοήθεια ενός απρόσμενου συμμάχου. Θα τα καταφέρει ή η μοίρα θα τους χωρίσει για πάντα;

Ηλέκτρα – Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Eπεισόδιο 10ο: Το ημερολόγιο της Ηλέκτρας, στα χέρια της Νεφέλης. Τα λόγια της μες στο μυαλό της, κουβάρι. Η πιο πικρή αλήθεια, της φαρμακώνει την καρδιά. Η μητέρα της με τον Παύλο αναζητούν καταφύγιο στην Αθήνα, ενώ ο Διονύσης τους αναζητεί με μανία. Φτάνουν κάπου, όπου ο Παύλος δεν ήθελε να ξαναβρεθεί ποτέ. Ο Βρεττός παίρνει την απόφαση να εμφανιστεί στο ναυπηγείο. «Σε θέλω στο πλευρό μου, από εδώ και μπρος», λέει στον Νικόλα. Η Μερόπη βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της: υποχρεώνει τον Κυριάκο να μιλήσει στον Βασίλη για πράγματα που δεν λέγονται. Ο Βρεττός περνά την πόρτα του ναυπηγείου. Τα πάντα σωπαίνουν. Το ίδιο βράδυ, ο γιος του, ο Πέτρος (Δημήτρης Σέρφας), φτάνει στην Αρσινόη. Και η Νεφέλη, ελαφριά σαν ίσκιος, περνά την πόρτα της Χωροφυλακής. Σίγουρη, για το τι συνέβη τη μοιραία νύχτα του θανάτου του πατέρα της.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Eπεισόδιο 11ο: Ο ερχομός του Πέτρου, του γιου της Φιόνας, θα ξυπνήσει παλιά και νέα πάθη στην Αρσινόη. Ο Παύλος και η Ηλέκτρα προσπαθούν να παραμείνουν κρυμμένοι, αγνοώντας ότι ο Διονύσης βρίσκεται ήδη στα ίχνη τους. Θα καταφέρουν οι φυγάδες να αποφύγουν την παγίδα που τους στήνει ή το δόκανο θα κλείσει για τα καλά γύρω τους; Η καταγγελία της Νεφέλης στη Χωροφυλακή δείχνει την Ηλέκτρα και τον Παύλο ως τους δολοφόνους του πατέρα της. «Θα με βρεις μπροστά σου», της φωνάζει η Δόμνα, αλλά η Νεφέλη δεν υπολογίζει κανέναν και τίποτα και μοιάζει αποφασισμένη να στείλει τη μάνα της στο απόσπασμα. Μια αναπαράσταση του φόνου θα φέρει στο φως νέα στοιχεία και η μικρή θα πέσει σε αντιφάσεις. Ο διοικητής για ένα πράγμα είναι απόλυτα βέβαιος: ότι δεν τους τα λέει καλά. Το ερώτημα, όμως, είναι γιατί;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλέκτρα – Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Eπεισόδιο 12ο: Ο Χάρης με τον Μίμη προσπαθούν να κάνουν αναπαράσταση τα όσα τους κατήγγειλε η Νεφέλη. Εντοπίζουν αντιφάσεις, εκείνη, όμως, ωρύεται: να συλλάβουν τη μητέρα της. Η Δόμνα, απελπισμένη, περνά την πόρτα της Χωροφυλακής και απαιτεί να συλλάβουν την ίδια: εκείνη σκότωσε τον Σωτήρη, όχι η κόρη της. Ο μικρότερος γιος του Βρεττού έχει την πρώτη αντιπαράθεση με τον πατέρα του. Οι δύο άντρες μοιάζουν περισσότερο απ’ όσο θέλουν να παραδεχθούν. Η Φιόνα καλεί την οικογένεια της Μερόπης για δείπνο και η Ουρανία με τον Πέτρο μοιράζονται κοινές ιστορίες τους που δεν γνώριζε κανείς. Ο Βασίλης δυσφορεί. Και η Μερόπη το ίδιο, αφού η Φιόνα της αποκαλύπτει κάτι ασύλληπτο: ο Βρεττός, την πολιορκεί ερωτικά. Στο σπίτι των Βρεττών, ένα άλλο νέο παγώνει τους πάντες: η Νεφέλη κατήγγειλε την Ηλέκτρα. Ο Βρεττός, σίγουρος πως ο Παύλος έκανε το φονικό αποφασίζει να τους επικηρύξει και τους δυο. Θα προλάβει; Κάποιος σαν σκιά, μπαίνει στο δωμάτιο της Ηλέκτρας και του Παύλου. Εκείνος, σφίγγει το χέρι του στο όπλο.

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ