Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Ο Βρεττός και η Τιτίκα υπογράφουν το διαζύγιό τους

Ο Βρεττός και η Τιτίκα υπογράφουν το διαζύγιό τους. Κι εκείνος της λέει, ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει την Αρσινόη. Ο Τέλης και η Σοφία, πίσω στο νησί, έρχονται αντιμέτωποι με κάτι που δεν ανέμεναν: η Σοφία έχει καθυστέρηση. Στη φυλακή, η Μαλάμω προσπαθεί να πείσει την Ηλέκτρα να δώσει μια ευκαιρία στον Νικήτα. Για να τη βοηθήσει να αποφυλακιστεί. Αυτό που μαθαίνει, όμως, για εκείνον, της παγώνει το αίμα. Και δεν ξέρει καν πως ο επόμενος στόχος του νευρολόγου είναι μια γυναίκα: η Νεφέλη.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου

Eπεισόδιο 43ο: Η σιωπή βαραίνει τα σπίτια και τα κελιά. Η Δανάη, στην Αρσινόη, στέκει βουβή έξω από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Εκεί όπου βρήκαν τον Σωτήρη αιμόφυρτο. Η Ηλέκτρα στη φυλακή προσπαθεί να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Ο Νικήτας, όμως, μοιάζει πως δε θα σταματήσει, αν δεν καταφέρει να την απελευθερώσει. Το επόμενο θύμα τους είναι ο ένορκος Πανόπουλος. Ο αρραβώνας του Πέτρου και της Κορίνας έγινε για να αποκαλύψει πως όλα ήταν ένα ψέμα. Η Φιόνα, έξαλλη, απαιτεί να φύγει ο Πέτρος από το νησί. Εκείνος, όμως, πηγαίνει και συναντά τη Φιλιώ. Ένας άλλος Πέτρος, όμως, ετοιμάζεται να φύγει. Ο Βρεττός και η Τιτίκα υπογράφουν το διαζύγιό τους. Κι εκείνος της λέει, ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει την Αρσινόη. Ο Τέλης και η Σοφία, πίσω στο νησί, έρχονται αντιμέτωποι με κάτι που δεν ανέμεναν: η Σοφία έχει καθυστέρηση. Στη φυλακή, η Μαλάμω προσπαθεί να πείσει την Ηλέκτρα να δώσει μια ευκαιρία στον Νικήτα. Για να τη βοηθήσει να αποφυλακιστεί. Αυτό που μαθαίνει, όμως, για εκείνον, της παγώνει το αίμα. Και δεν ξέρει καν πως ο επόμενος στόχος του νευρολόγου είναι μια γυναίκα: η Νεφέλη.

Ηλέκτρα – Τρίτη 02 Δεκεμβρίου

Eπεισόδιο 44ο: Ακόμα μία επίσκεψη του Νικήτα στη φυλακή, βάζει την Ηλέκτρα σε σκέψεις. Οι αλήθειες που έρχονται στην επιφάνεια θα την οδηγήσουν να αναθεωρήσει πολλά. Για καλό ή για κακό, όμως, παραμένει άγνωστο. Το σίγουρο είναι πως όταν ένα κομμάτι σχοινί θα βρεθεί στα χέρια της, θα μείνει να το κοιτάζει σε δίλημμα. Τι σκοπεύει να κάνει; Δε βρίσκεται όμως μόνο η Ηλέκτρα σε δίλημμα: η Δανάη καλείται να αποφασίσει ποιος θα αναλάβει την κηδεμονία της, ο Νικόλας ή ο Μπόγρης. Ποιον θα επιλέξει; Στο μεταξύ, η σχέση της Νεφέλης και του Παύλου οδηγείται στα άκρα, και δεν είναι η μόνη: η κόντρα ανάμεσα στον Νικόλα και τον Πέτρο απειλεί να τραβήξει στη δίνη της, τον Μίμη, τη Φιλιώ, και κυρίως το παιδί της. Μέχρι που είναι ικανός να φτάσει ο Νικόλας; Κι ενώ ο Χάρης προσπαθεί να προσεγγίσει τη Φιόνα για να μάθει πληροφορίες για τον Ρετσέτι, η Νεφέλη φτάνει έξω από το σπίτι της Δόμνας ζητώντας να μάθει την αλήθεια: σκότωσε πράγματι τον Μίχο;

Ηλέκτρα – Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου

Eπεισόδιο 45ο: Γάμοι που τελειώνουν, γάμοι που ματαιώνονται, γάμοι που αποφασίζονται. Η Τιτίκα κοιτά το διαζύγιό της θλιμμένη, ενώ ο Βρεττός κάτι σχεδιάζει, πριν από την αναχώρησή του. Ο Νικόλας απειλεί τον Πέτρο να μείνει μακριά από τη Φιλιώ και το παιδί τους. Λίγο αργότερα, όμως, η Φιλιώ του ανακοινώνει πως θα παντρευτούν. Η Αιμιλία, κλαίγοντας και φορώντας το νυφικό της, προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Νικήτας τη διώχνει από τη ζωή του. Παγώνει σαν συνειδητοποιεί ότι, ίσως, να της χαρίζει τη ζωή. Στην Αρσινόη, η ζωή της Νεφέλης κινδυνεύει. Μετά από μια τρομερή σύγκρουση με τη Δόμνα, κάποιος τη ρίχνει αναίσθητη στο έδαφος. Λίγο αργότερα ο Μίμης, θα βρει το μαντήλι της πεσμένο κάτω. Η Ηλέκτρα, γιατί κρύβει ένα σκοινί κάτω από το στρώμα της; Και η Δανάη γιατί καταστρέφει, μαζί με τον Παύλο, την κρεβατοκάμαρα της μητέρας της και του Σωτήρη; Ο Βρεττός συναντά τρεις ανθρώπους: τον Κυριάκο, τον Μπόγρη και τον Στέργιο. Έπειτα, χάνεται μες τη νύχτα. Μες τη νύχτα, η Νεφέλη δεμένη και φιμωμένη. Μες τη νύχτα, η Ηλέκτρα, ανεβαίνει σε μια καρέκλα. Και περνά το κεφάλι της σε μια θηλιά…

Ηλέκτρα – Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου

Eπεισόδιο 46ο: Ζαλισμένη από το παραμύθι της λίμνης των κύκνων, η Νεφέλη προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε πραγματικότητα και φαντασία. Ποιες είναι οι μύχιες σκέψεις της; Τι είναι συνειδητά δικό της και τι φερμένο απ’ τη βαθιά, κατακερματισμένη ψυχή της; Όσο ο Παύλος και ο Μπόγρης παλεύουν πάνω από σωρούς με απομεινάρια του παρελθόντος, ο Νικόλας διαπραγματεύεται το παρόν και το μέλλον. Η Τιτίκα προσπαθεί να πείσει τη Μάρω ότι είναι σύμμαχός της, ενώ η Φιλιώ είναι εξαφανισμένη με τον Πέτρο, και δεν γνωρίζει τι πλέκεται εναντίον της στο νησί. Ο Μπόγρης επιφυλάσσει εκπλήξεις στο ναυπηγείο, κατά παραγγελία Βρεττού. Οι ομολογίες διαδέχονται η μία την άλλη. Η Ηλέκτρα διαβάζει την ψυχή της Δόμνας και η Νεφέλη εξηγεί στον Παύλο τον λόγο της απουσίας της. Ένα παραμύθι, γεμάτο αλήθειες, μεταδίδεται στα ραδιόφωνα όλης της χώρας: «Ονομάζομαι Νεφέλη Φιλίππου. Είμαι η κόρη του Σωτήρη και της Ηλέκτρας Βρεττού…» Τι συνέπειες θα έχει, άραγε, για τους ήρωες μας;

Ηλέκτρα – Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 47ο: Μια γυναίκα, από το παρελθόν του Νικήτα, επιστρέφει και μοιάζει να κρατά το κλειδί για όλα τα σκοτεινά μυστικά του. Γιατί είναι τόσο δυσαρεστημένη όμως; Η Ηλέκτρα επιστρέφει στη φυλακή, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της, με τη Μαλάμω να την υποδέχεται τρελαμένη από αγωνία και γεμάτη αμφιβολίες για τις προθέσεις του Νικήτα. Η Νεφέλη πάλι, φαίνεται αποφασισμένη, να παίξει τον ρόλο της μέχρι τέλους, και προσπαθεί να πείσει τη Δανάη να μείνει κοντά της. Ένταση επικρατεί ανάμεσα στις δύο αδερφές, αλλά ένταση επικρατεί και στο ναυπηγείο, όπου ο Μπόγρης ανακοινώνει ότι η διεύθυνση θα μοιραστεί ανάμεσα στον Πέτρο και στον Νικόλα. Κι ενώ ο Πέτρος βρίσκεται στην Αθήνα, με τη Φιλιώ, στην Αρσινόη, ο Μίμης προσπαθεί να βρει ράμματα για τη γούνα του. Οι φωνές για την αθώωση της Ηλέκτρας πληθαίνουν, την ώρα που ο Νικόλας ανακαλύπτει το άλλο πρόσωπο του Νικήτα… «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», του λέει, αποφασισμένος να συνεχίσει να κινεί όλα τα νήματα για την αθώωση της Ηλέκτρας. Θα τα καταφέρει τελικά;

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ