Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Ο Χάρης συλλαμβάνει τον Νικόλα για τον φόνο της Ναταλίας Καρτάλη

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 09 έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στις 19:00.

Ο Μίμης συγκρούεται με τη Νεφέλη, που, για μια ακόμη φορά, μοιάζει να βρίσκεται εκτός ελέγχου. Στο σπίτι την περιμένει μια έκπληξη που θα κάνει τα πράματα να εκτροχιαστούν περισσότερο. Ο Παναγιώτης βρίσκει δυο βαλίτσες να τον περιμένουν όταν επιστρέφει χωρίς το μωρό. Κι η Δανάη βρίσκει έτοιμα τα χαρτιά για την αίτηση διαζυγίου. Η Νεφέλη αντικρίζει την κόρη της για πρώτη φορά. Την ίδια ώρα, μια άλλη μάνα αναγκάζεται να προδώσει το παιδί της. Ο Χάρης συλλαμβάνει τον Νικόλα για τον φόνο της Ναταλίας Καρτάλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλέκτρα – Δευτέρα 09 Μαρτίου

Eπεισόδιο 98ο: Ο Τζιοβάνι ζητά από τον Νικόλα την αλήθεια για το θάνατο της Αγνής, ενώ εκείνος του ζητά να τον στείλει στο θάνατο. Ο Τζιοβάνι όμως θέλει κάτι ακόμα. Η Ναταλί παραμένει άφαντη και ο διοικητής πρέπει να πει στη Φιόνα για το πτώμα που ξεβράστηκε. Η Νεφέλη τους φέρνει όλους στα όρια τους με το παιχνίδι της, ενώ ο Νικήτας προτείνει στην Ηλέκτρα έναν τρόπο για να απομακρύνουν τον Παύλο από τη ζωή της κόρης της μόλις βρούνε το παιδί. Ο Τέλης μαθαίνει πως θα αποκτήσει αδερφάκι, αλλά η Ζωή μοιάζει να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο Στέργιος χάνει τις ελπίδες του να βρεθεί η Δόμνα και στρέφεται στη Μάρω για στήριξη. Η σύγκρουση της Δανάης με τον Μπόγρη κορυφώνεται. Σύντομα θα πρέπει να παρθεί μια δύσκολη απόφαση, καθώς κανείς τους δε θέλει να κάνει πίσω. Η Φιόνα στέκεται μπροστά από ένα άψυχο σώμα. Τι θα αντικρίσει;

Ηλέκτρα – Τρίτη 10 Μαρτίου

Eπεισόδιο 99ο: Κάτω από το μακάβριο σεντόνι του νεκροτομείου, η νεαρή κοπέλα δεν αποκαλύπτει ακόμη την ταυτότητά της και η Φιόνα δεν αντέχει στην ιδέα ότι μπορεί να αντικρίζει την Ναταλί νεκρή. Οι μνήμες για τα λάθη του παρελθόντος ζωντανεύουν και οι αθώοι πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα. Ο Παύλος, κυριευμένος από το μίσος του για τον Νικήτα, στρέφεται με βία στην Νεφέλη, την ώρα που εκείνη του ζητά να φύγει απ’ τη ζωή της. Υπάρχει όμως κι ακόμη ένας που ζητά το ίδιο πράγμα. Η Ηλέκτρα εμπιστεύεται το ένστικτό της και αποφασίζει να κάνει κάτι δραστικό, για να φέρει πίσω την εγγονή της. Θα καταφέρει άραγε να πείσει τον Μάρκαρη να επιστρέψει το μωρό στην Νεφέλη; Στο ναυπηγείο, τα νέα για την νεκρή κοπέλα απλώνονται βαριά, ενώ η Φιόνα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της. Με ένα μαχαίρι ορμά στο σπίτι της Τιτίκας και ζητάει δικαίωση. Δικαίωση ζητάνε και ο Τζιοβάνι με τον Νικόλα. Ποιος θα γλιτώσει από τα κρίματα του και ποιος θα πληρώσει για αυτά;

Ηλέκτρα – Τετάρτη 11 Μαρτίου

Eπεισόδιο 100ο: Πρόσωπα εξαφανισμένα και εγκλωβισμένα. Η Φιόνα σα χαμένη τριγυρνά στα στενά της Αρσινόης και στα αυτιά της ηχούν τα λόγια της Ναταλί. Θα ξαναδεί ποτέ το παιδί της; Λίγο αργότερα, θα βρεθεί στα σκοτάδια και απέναντί της, το όπλο του Τζιοβάνι. Η Δανάη απαιτεί από τον Μπόγρη διαζύγιο κι η Νεφέλη παρακαλά τον Μίμη να πάνε μαζί στην Αθήνα. Ο Πέτρος, απελπισμένος, αναζητά τη μάνα του και την αδελφή του. Η Τιτίκα αναζητά τον γιο της, ενώ ο Βρεττός σιωπά τσακισμένος. Το νιώθει πως ο Νικόλας έχει αίμα στα χέρια του, για ακόμη μια φορά. Οι ρόδες ενός καροτσιού, διασχίζουν το πλακόστρωτο και το κλάμα ενός μωρού αντηχεί. Την ίδια ώρα η Ζωή, παίρνει απόφαση να πιει το βότανο που της έχει δώσει η μαμή. Ο Μπόγρης ετοιμάζει τη βαλίτσα του κι αποχαιρετά τη Δανάη. Η Νεφέλη ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, γυμνή. Ο Παναγιώτης χτυπά την πόρτα της Ηλέκτρας. Ο Νικόλας απέναντι από τη Φιόνα, μαζί με τον Τζιοβάνι, πατά το play σε ένα κασετοφωνάκι. Στριγκλιές γεμίζουν τον χώρο. Η Φιόνα καταλήγει με ένα πιστόλι στα χέρια της και ένας πυροβολισμός σχίζει ξανά, το βαθύ σκοτάδι της Αρσινόης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλέκτρα – Πέμπτη 12 Μαρτίου

Eπεισόδιο 101ο: Η σύλληψη του Τζιοβάνι και ο θάνατος της Καρτάλη φέρνουν αναταραχή στην Αρσινόη. Κι ενώ ο Κωνσταντής υπόσχεται στη Ζωή στο εξής να έχουν μόνο χαρές, εκείνη έχει πάρει αποφάσεις που μπορεί να τους διαλύσουν. Ο Πέτρος ζητά απαντήσεις. Όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα του ιατροδικαστή για το πτώμα που ξεβράστηκε, ενώ η Τιτίκα στέκεται απέναντι στον Νικόλα. Ο Μίμης συγκρούεται με τη Νεφέλη, που, για μια ακόμη φορά, μοιάζει να βρίσκεται εκτός ελέγχου. Στο σπίτι την περιμένει μια έκπληξη που θα κάνει τα πράματα να εκτροχιαστούν περισσότερο. Ο Παναγιώτης βρίσκει δυο βαλίτσες να τον περιμένουν όταν επιστρέφει χωρίς το μωρό. Κι η Δανάη βρίσκει έτοιμα τα χαρτιά για την αίτηση διαζυγίου. Η Νεφέλη αντικρίζει την κόρη της για πρώτη φορά. Την ίδια ώρα, μια άλλη μάνα αναγκάζεται να προδώσει το παιδί της. Ο Χάρης συλλαμβάνει τον Νικόλα για τον φόνο της Ναταλίας Καρτάλη.

Ηλέκτρα – Παρασκευή 13 Μαρτίου

Eπεισόδιο 102ο: Ένοχοι κλεισμένοι σε ένα κελί, ανταλλάσσουν υποσχέσεις. Ο ένας θα φορτωθεί όλα τα κρίματα στις πλάτες του κι ο άλλος θα φύγει ελεύθερος. Με ποια υπόσχεση θα «εξαγοράσει» ο Νικόλας την ελευθερία του; Το τελευταίο αντίο στη Φιόνα δίνεται μόνο από λίγους. Ο Πέτρος ακούει αλήθειες, που δεν βαστάει να πιστέψει. Και δίνει έναν όρκο: «από μένα θα το βρει… κι ας είναι το τελευταίο που θα κάνω…» Ποιος θα είναι ο αποδέκτης της οργής του; Στο σπίτι της Ηλέκτρας, η παρουσία του μωρού δεν συγκινεί καθόλου την Νεφέλη και ο Νικήτας έρχεται με σκοπό να την συνεφέρει. Ο Παύλος είναι ανένδοτος δεν υποχωρεί, όσο κι αν η Ηλέκτρα επιμένει να φύγει. Ο Μπόγρης και η Δανάη δέχονται μια επίσκεψη από τον Μάρκαρη. Τι θα καταγγείλει στον εισαγγελέα και τι συμβουλή έχει να δώσει στη Δανάη; Στο αρχοντικό των Βρεττών η θλίψη απλώνεται βαριά, την ίδια ώρα που, κάπου στο νησί, μια γυναίκα σπαράζει για βοήθεια.

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00