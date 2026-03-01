Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Το πτώμα μιας γυναίκας ξεβράζεται στην Αρσινόη

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 02 έως και την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026, στις 19:00.

Κανείς δεν ξέρει, αν η πνιγμένη γυναίκα που βρέθηκε είναι η Δόμνα και η αγωνία κορυφώνεται. Αγωνία έχουν κι ο Κωνσταντής με τον Τέλη. Η Ζωή βρίσκεται στα χέρια του Τζιοβάνι που περιμένει μια απάντηση. Ο Κωνσταντής ζητά να πάρει τη θέση της. Παράλληλα, ο Νικόλας σχεδιάζει κάτι. Κι ενώ όλη η Αρσινόη ψάχνει τους δύο φυγάδες, η Φιόνα λαμβάνει ένα μικρό κουτί, δεμένο με φιόγκο. Στη θέα του περιεχομένου του παγώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλέκτρα – Δευτέρα 02 Μαρτίου

Eπεισόδιο 94ο: Στον απόηχο των γεγονότων της Αθήνας, με την παγίδευση του Μπόγρη απ’ τον γιατρό, η Νεφέλη προσεγγίζει τον Νικήτα. Του ζητά να κάνουν συνεδρίες για να γίνει ξανά ο «λευκός κύκνος». Ποια θα είναι η αντίδρασή του; Ο Νικόλας και η Ναταλί καταλήγουν στο εγκαταλελειμμένο. Εκεί, ο Νικόλας, προσπαθεί να την πείσει να σκοτώσει την Φιόνα. Ο Κωνσταντής μαθαίνει τυχαία ότι θα γίνει πατέρας. Αλλά το κρύβει από τη Ζωή περιμένοντας να του πει η ίδια τα νέα. Μόνο που εκείνη δεν ξέρει αν το θέλει αυτό το παιδί. Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα έχουν έρθει λίγο πιο κοντά, όπως και ο Στέργιος με την Μάρω. Αντίθετα, ο Παναγιώτης με την Μπέτυ είναι σε ένταση. Αυτή φοβάται ότι θα της πάρει το παιδί και θα το επιστρέψει στην Νεφέλη. Σε ένταση είναι και ο Μίμης, που ψάχνει τους φυγάδες με το όπλο προτεταμένο, ενώ ένα άλλο όπλο βρίσκεται κολλημένο στον κρόταφο του ανυποψίαστου Κωνσταντή.

Ηλέκτρα – Τρίτη 02 Μαρτίου

Eπεισόδιο 95ο: Ο Τζιοβάνι, αποφασισμένος να βρει την Αγνή, έχει απαγάγει τον Κωνσταντή και, υπό την απειλή του όπλου, παλεύει να τον κάνει να ομολογήσει. Εκείνος όμως, δεν του αποκαλύπτει όλη την αλήθεια, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο. Η Νεφέλη έχει στρέψει την προσοχή της στον Νικήτα και καλεί τη μητέρα της και τον ίδιο για φαγητό. Εκεί βρίσκει ποιον από τους δύο εαυτούς της θέλει να βγάλει στην επιφάνεια. Θέλει να ξανασυστηθεί ως ο μαύρος κύκνος. Ο Μίμης εμπιστεύεται το ένστικτό του και κατευθύνεται προς το εγκαταλελειμμένο, όπου βρίσκει ένα γνώριμο κουτί σπίρτα. Είναι σίγουρος πως ο Νικόλας έχει περάσει από εκεί. Κι η Τιτίκα, είναι σίγουρη, πως είναι θέμα χρόνου η Φιόνα να καταλάβει πως η κόρη της έχει εξαφανιστεί και να αντιδράσει. Την ίδια ώρα, η Φιλιώ μοιάζει έτοιμη να αποκαλύψει στον Βασίλη όλα όσα ξέρει για τη σχέση του Πέτρου με την Ουρανία. Αλήθειες ζητά κι ο Τζιοβάνι, αλλά ο Κωνσταντής δεν μιλάει. Το όπλο του θα βρεθεί κολλημένο στον κρόταφο του Τέλη. «Η Καρτάλη την έφαγε! Η Αγνή είναι νεκρή!» ουρλιάζει ο Κωνσταντής τρελαμένος από φόβο, κι ο Τζιοβάνι χάνει γη και ουρανό.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 04 Μαρτίου

Eπεισόδιο 96ο: Κηλίδες αίματος, σε κάθε σπίτι, σε κάθε χώρο, σε κάθε δάπεδο. Όπλα σημαδεύουν, λεπίδες καρφώνονται, άνθρωποι εξαφανίζονται. Ο Νικόλας με την Ναταλί, άφαντοι. Ο Τζιοβάνι, στρέφει το όπλο του στον Κωνσταντή και του δηλώνει: αν δεν του φέρει αυτό που ζήτησε, θα σκοτώσει και τον Τέλη και τη Ζωή. Η Φιόνα, τρελαμένη επιτίθεται στην Τιτίκα, για τον γιο της, πνιγμένη από τις τύψεις, για την κόρη της. Η Ηλέκτρα, πάνω από το κρεβάτι της δικής της κόρης, την κοιτά να κοιμάται με τον Παύλο. Η Δόμνα, άφαντη κι αυτή, η Μάρω όμως θα φέρει την κακιά είδηση: το πτώμα μιας γυναίκας ξεβράστηκε στις ακτές της Αρσινόης. Η Νεφέλη ετοιμάζεται για τη συνεδρία της με τον Νικήτα και φορώντας ένα σέξι φόρεμα, τον περιμένει. Ο Κωνσταντής, παλεύει με όλο του το είναι, αλλά οι προσπάθειες του, άκαρπες και το μαγαζί της Ζωής, άδειο. Πάνω στον πάγκο, ένα σημείωμα: «Δεν με πήρατε στα σοβαρά». Κραυγές στοιχειώνουν τους έρημους χώρους, το αίμα κηλιδώνει τα πάντα. Η γη της Αρσινόης, λες, δε θα χορτάσει ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλέκτρα – Πέμπτη 05 Μαρτίου

Eπεισόδιο 97ο: Ο Νικόλας είναι μαχαιρωμένος στο πόδι και περπατάει κουτσαίνοντας. Είναι μόνος, αλλά η Ναταλί δεν είναι δίπλα του. Μια διαδρομή από ίχνη αίματος, μοιάζει να ξετυλίγει σιγά – σιγά το κουβάρι των όσων έγιναν. Η Νεφέλη τραβά τα πράματα στα άκρα με τον Νικήτα. Εκείνος όμως είναι δύσκολος αντίπαλος. Η Ηλέκτρα κι ο Στέργιος είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν. Κανείς δεν ξέρει, αν η πνιγμένη γυναίκα που βρέθηκε είναι η Δόμνα και η αγωνία κορυφώνεται. Αγωνία έχουν κι ο Κωνσταντής με τον Τέλη. Η Ζωή βρίσκεται στα χέρια του Τζιοβάνι που περιμένει μια απάντηση. Ο Κωνσταντής ζητά να πάρει τη θέση της. Παράλληλα, ο Νικόλας σχεδιάζει κάτι. Κι ενώ όλη η Αρσινόη ψάχνει τους δύο φυγάδες, η Φιόνα λαμβάνει ένα μικρό κουτί, δεμένο με φιόγκο. Στη θέα του περιεχομένου του παγώνει. Τι κρύβει μέσα; Τι της επιφυλάσσει ακόμη η μοίρα;

Ηλέκτρα – Παρασκευή 06 Μαρτίου

Eπεισόδιο 98ο: Ο Τζιοβάνι ζητά από τον Νικόλα την αλήθεια για το θάνατο της Αγνής, ενώ εκείνος του ζητά να τον στείλει στο θάνατο. Ο Τζιοβάνι όμως θέλει κάτι ακόμα. Η Ναταλί παραμένει άφαντη και ο διοικητής πρέπει να πει στη Φιόνα για το πτώμα που ξεβράστηκε. Η Νεφέλη τους φέρνει όλους στα όρια τους με το παιχνίδι της, ενώ ο Νικήτας προτείνει στην Ηλέκτρα έναν τρόπο για να απομακρύνουν τον Παύλο από τη ζωή της κόρης της μόλις βρούνε το παιδί. Ο Τέλης μαθαίνει πως θα αποκτήσει αδερφάκι, αλλά η Ζωή μοιάζει να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο Στέργιος χάνει τις ελπίδες του να βρεθεί η Δόμνα και στρέφεται στη Μάρω για στήριξη. Η σύγκρουση της Δανάης με τον Μπόγρη κορυφώνεται. Σύντομα θα πρέπει να παρθεί μια δύσκολη απόφαση, καθώς κανείς τους δε θέλει να κάνει πίσω. Η Φιόνα στέκεται μπροστά από ένα άψυχο σώμα. Τι θα αντικρίσει;

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ