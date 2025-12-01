Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν θα έκανα την εκπομπή αν δεν είχε ενδιαφέρον, ας λένε ό,τι θέλουν δεν μου καίγεται καρφί»

«Δεν πετάω μπηχτές. Μιλάω με γεγονότα. Βρε, ο καθένας ας λέει ό,τι νιώθει πραγματικά», ξεκαθάρισε η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Είναι υπέρ του δέοντος είπε; Άρα είναι υπέρ το δέον. Εντάξει, ας προσπαθήσει και εκείνος να το πει λίγο πιο σωστά. Δεν έχω παρακολουθήσει τι έχει πει ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Ας το πει. Τι να με ενοχλήσει καλέ; Το σχόλιό του; Βρε, ο καθένας ας λέει ό,τι θέλει. Ό,τι νιώθει πραγματικά. Δεν μου καίγεται καρφί», απάντησε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου για το σχόλιο του Κωνσταντίνου Βασάλου ότι η παρουσιάστρια «προσπαθεί υπέρ του δέοντος».

Σχετικά, με την εκπομπή της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, η Ιωάννα Μαλέσκου είπε: «Είναι σεβαστή η άποψη του κάθε τηλεθεατή. Δεν θα έκανα την εκπομπή, αν δεν είχε ενδιαφέρον, γιατί για να κάνω κάτι πάει να πει ότι μου αρέσει.

Καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Είναι σεβαστή. Δεν θα την αλλάξω ούτε θα προσπαθήσω να επιβάλλω ή να πείσω. Αλλά σίγουρα γίνεται μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, καλοκουρδισμένη, και χαίρομαι που είμαι κομμάτι της. Ας μην μας βλέπουν, τι με το ζόρι τους βάλαμε;».

Για την εμφάνισή του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου: «Δεν με κάλεσαν. Δεν μου απηύθυναν πρόσκληση και είπα όχι. Δεν είμαστε Σιαμαία με τον Λάμπρο. Είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Αν κάποιος θέλει να μας προσεγγίσει ως τηλεοπτικό δίδυμο, είναι more than welcome», τόνισε η παρουσιάστρια.

Για το αν πέταξε “μπηχτή” προς το προηγούμενο κανάλι στο οποίο εργαζόταν, η παρουσιάστρια είπε: «Δεν πετάω μπηχτές. Μιλάω με γεγονότα. Έχω προχωρήσει, είμαι σε άλλη οικογένεια. Εκ των πραγμάτων δεν έχω επικοινωνία με τον σταθμό. Αλλά δεν έχω κανένα θέμα ούτε εμπάθεια. Ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή. Επαγγελματίες είμαστε. Η αγορά είναι κλειστή, ο χώρος είναι συγκεκριμένος και με κανέναν δεν έχω να χωρίσω κάτι», κατέληξε η Ιωάννα Μαλέσκου.