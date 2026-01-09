Ιωάννα Μαλέσκου: Ήθελα να φωνάξω και να πω «δεν είμαι η Ελένη Μενεγάκη και δεν θα είμαι»

Η Ιωάννα Μαλέσκου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Status» του Astra Tv και μίλησε μεταξύ άλλων για τη σύγκριση ορισμένων με την Ελένη Μενεγάκη. Όπως ανέφερε, αυτά τα σχόλια την πίεζαν και την έκαναν κατά καιρούς να αισθάνεται αμήχανα. Η ίδια, όπως λέει, ποτέ δεν τα επιδίωξε. Ήταν συγκρίσεις που της έκαναν κακό, όταν ήρθε από την Κύπρο στην Ελλάδα για να συνεργαστεί με τον ΣΚΑΪ.

«Αν μπορούσα κάπως να με περιγράψω όταν ήρθα στην Αθήνα, θα ήμουν σαν μια λίμνη, η οποία φαίνεται ότι έχει πολύ ήρεμη την επιφάνειά της, όμως κάτω συμβαίνουν δίνες. Όχι δεινά, δίνες. Αυτή η έντονη κίνηση» δήλωσε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου πριν αναφερθεί στην Ελένη Μενεγάκη.

Σε ερώτηση για το αν την ενοχλούσε το γεγονός ότι ερχόμενη στην Αθήνα την αποκαλούσαν “νέα Μενεγάκη”, η ίδια απάντησε: «Ασφαλώς. Δεν με ενοχλούσε ακριβώς. Ήταν περίεργο και ανάμεικτο το συναίσθημα. Με έκανε να νιώθω άβολα, χωρίς όμως να μπορώ να το επικοινωνήσω και να το εκφράσω.

Με έκανε να νιώθω αμήχανα από κάθε άποψη. Τι εννοώ. Άσχημα, από την άποψη ότι κάποιος δημιουργεί a priori μια άλλη εικόνα για εμένα στους τηλεθεατές και άβολα γιατί αισθανόμουν ότι αν η Ελένη Μενεγάκη ακούει για η όποια Μελέσκου φιλοδοξεί να γίνει η αντικαταστάτριά της, θα έχει σχηματίσει μια γνώμη πολύ αρνητική, χωρίς να με γνωρίζει».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε: «Τι λέτε ρε παιδιά; Ήθελα να φωνάξω και να πω: “Είμαι η Μαλέσκου. Δεν είμαι η Μενεγάκη και δε θα είμαι καμία Μενεγάκη”. Δεν μιλούσα και δεν απαντούσα και όπως προκύπτει -από τον χρόνο- ήταν κάτι που ερμηνευόταν σαν “Τη βολεύει. Την εξυπηρετεί, το θέλει και το συνεχίζει”. Εγώ δεν το έκανα γιατί έλεγα “Τι να συζητήσω τώρα; Τι να αναλύσω;” Δεν μιλούσα».

Επίσης, η Ιωάννα Μαλέσκου δήλωσε ότι «Αυτή η ταύτιση ξεκάθαρα μου δημιούργησε πρόβλημα στην αρχή. Έβλεπα και διάβαζα σχόλια ανθρώπων που με έβριζαν χωρίς καν να με έχουν παρακολουθήσει και έλεγαν από πριν ότι “Αυτή που έρχεται να αντικαταστήσει ή να μιμηθεί την Ελένη Μενεγάλη είναι σκάρτη”.

Με έβγαζαν δηλαδή από τον χάρτη των πραγμάτων και των ανθρώπων χωρίς καν να με γνωρίζουν. Πάντα με ένοιαζε η γνώμη του κόσμου, της κοινωνίας, πάντα το κουβαλούσα αυτό… Επέτρεπα να με πληγώνουν σχόλια τα οποία ήταν ανεδαφικά».