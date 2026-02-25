Ιωάννα Μαλέσκου: Με τόσες αλλαγές που συμβαίνουν τηλεοπτικά, κοιτάζω να είμαι προσγειωμένη

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και στη συνεργασία της με το Open αναφέρθηκε η Ιωάννα Μαλέσκου σε δηλώσεις της στο «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης (25.2.26).

«Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει. Είμαστε μια χαρά κι έχουμε άριστη σχέση μεταξύ μας. Είναι όλα καλά», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου. Η συμπαρουσιάστρια του «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open συμπλήρωσε: «Δεν με στεναχωρεί τίποτα, κάνω τη δουλειά μου και τα έχω καλά με τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Με το ζόρι να βγάζουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι κουραστικό».

Η Ιωάννα Μαλέσκου ανέφερε στη συνέχεια: «Προτεραιότητα είναι πάντα ο σταθμός στον οποίο βρισκόμαστε. Έχουμε χρόνο για να συζητάμε για τα επόμενα. Με τόσες αλλαγές που συμβαίνουν τηλεοπτικά, κοιτάζω να είμαι προσγειωμένη, να ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα και μετά βλέπουμε. Κανείς δεν χάνεται.

Απολαμβάνω κάθε συνεργασία μου. Οφείλω ως επαγγελματίας να φέρω εις πέρας ότι αναλαμβάνω και πάντα ότι δυσκολία και να υπάρχει, βλέπω τη φωτεινή πλευρά. Γυρνάω κάθε φορά σπίτι μου πλήρης και ήρεμη. Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο ενημερωτικό, δεν με τρομάζει κάτι. Σημασία έχει να σου ανατεθεί κάτι. Αν δεν σου προταθεί, τι να συζητάω; Είμαι Open σε όλα».