Ιωάννα Μαλέσκου: «Μου έλεγαν ότι μπορούν να μου στείλουν υλικό από τον σύντροφο της Ιωάννας Τούνη»

Μία αποκάλυψη για την προσωπική ζωή της Ιωάννας Τούνη έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου και οι συνεργάτες της, με αφορμή τα γενέθλια της γνωστής influencer.

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στην Ίμπιζα όπου γιορτάζει με τους φίλους της τα 32α γενέθλιά της και η εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού» το πρωί της Δευτέρας (11.08.2025), σχολίασε το γεγονός. Μάλιστα, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε και στα μηνύματα που της στέλνουν και τα όσα της αποκαλύπτουν για την προσωπική ζωή της πρώην παίκτριας του «My Style Rocks».

«Εμένα μου στέλνανε μηνύματα, να ξέρετε, αλλά δεν τα άνοιξα… Όχι από την παρέα της, άλλος κόσμος… Κι επειδή εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα νερά, μου έλεγαν ότι μπορούν να μου στείλουν υλικό από τον σύντροφο της Ιωάννας Τούνη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Ακούγεται ότι η Ιωάννα έχει προχωρήσει τη ζωή της, είναι η αλήθεια. Έχει βγει αυτό και η ίδια έχει διαψεύσει κάποια πρόσωπα. Ας κάνει ένα ριάλιτι με τη ζωή της», είπε με τη σειρά του ο συνεργάτης της, Κωνσταντίνος Αρτσίτας.