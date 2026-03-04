Media

Ιωάννης Απέργης: «Πάντα έχω έναν φόβο για τη δουλειά, δεν θεωρώ δεδομένο όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή»

«Πάντα προβληματίζομαι, σκέφτομαι, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά» δηλώνει ο Ιωάννης Απέργης
Ιωάννης Απέργης
Ο Ιωάννης Απέργης στο πλατό της εκπομπής «The 2night Show»

«Θα ήθελα να αφήσω στα παιδιά μου ένα σπίτι, κάτι που δεν μπόρεσαν οι γονείς μου» είπε ο Ιωάννης Απέργης.

Καλεσμένος στο πλατό του “The 2night Show” ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Ιωάννης Απέργης. Ο γνωστός ηθοποιός εξέφρασε τον φόβο που έχει πάντα για την δουλειά, τονίζοντας πως αυτό που τον νοιάζει σίγουρα είναι να αφήσει κάτι στα παιδιά του.

«Πάντα έχω έναν φόβο για τη δουλειά, δεν θεωρώ δεδομένο όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή», είπε αρχικά ο Ιωάννης Απέργης.

Ο Ιωάννης Απέργης είπε στη συνέχεια: «Πάντα προβληματίζομαι, σκέφτομαι, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά. Θέλω πάντα να έχω ένα backup, μήπως και δεν χτυπήσει το τηλέφωνο.

Το μόνο που με νοιάζει, όπως κάθε γονιό, είναι να έχουν τα παιδιά μου ένα σπίτι, κάτι που δεν μπόρεσαν να μου αφήσουν οι γονείς μου».

