IQ 160 – επόμενο επεισόδιο: Ο Αργύρης έχει πέσει θύμα απαγωγής

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν στα νέα επεισόδια του «IQ 160». Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς, στις 22:10 στο STAR.

IQ 160 – Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ο Καλατζής έχει εξαφανιστεί και ένα βίντεο φτάνει στο κινητό της Σοφίας: o Αργύρης έχει πέσει θύμα απαγωγής. Ο άγνωστος δράστης απειλεί να τον σκοτώσει σε δώδεκα ώρες, αν δεν αθωωθεί ένας εξηνταπεντάχρονος κηπουρός, που βρίσκεται στη φυλακή εδώ και πέντε χρόνια, αφότου ομολόγησε τη δολοφονία ενός ευκατάστατου καθηγητή. Ο Αργύρης είχε συλλάβει τότε τον ένοχο. Η ομάδα θα κινήσει γη και ουρανό για να ανακαλύψει πού βρίσκεται ο Καλατζής, ενώ εκείνος προσπαθεί να ηρεμήσει τον εξαγριωμένο απαγωγέα του, να μάθει ποιος είναι και να δώσει κωδικοποιημένες πληροφορίες στους συναδέλφους του, καθώς ο δράστης επικοινωνεί κάθε τόσο μαζί τους, απειλώντας τους. Η αγωνία θα κορυφωθεί όταν διαπιστώνουν ότι ο απαγωγέας είναι ο διαταραγμένος γιος του κηπουρού, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τη μέρα της σύλληψης του πατέρα του. Η ομάδα καταφέρνει να εντοπίσει και να απελευθερώσει τον Καλατζή, ο οποίος, μάλιστα, από ένα ελαφρύ χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι, έχει θυμηθεί την ερωτική νύχτα που πέρασε με την Πηνελόπη!

Γκεστ επεισοδίου 7

Μιχάλης Οικονόμου (Μάριος Κακλάνης)

Νίκος Καραγιώργης (Θωμάς Κακλάνης)

Ντίνα Κούτσιου (Κική Κακλάνη)

Χρήστος Διαμαντούδης (Τάσος Κακλάνης)

Χρήστος Μάντακας (Στέφανος Ρούσης)

Γεωργία Συφιανού (Τζένη Ιωαννίδου)

Έλενα Αρβανίτη (Έλσα Πετράκη)

Γκεστ επεισοδίου 6ο:Άννα Παπανικολάου (Αλίκη Κατσέλη), Λεωνίδας Αργυρόπουλος (Βαγγέλης Πιτσιλός), Φανή Γεωργακοπούλου (Γιασεμή Κατσέλη), Αλίκη Κακολύρη (Κάτια Στεφανίδη), Ραφαήλ Καρυωτάκης (Νικηφόρος Λαζάρου), Έφη Λιάλιου (Ντίνα Κατσέλη).

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανασης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης

Executive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού

Παραγωγή: Barking Well