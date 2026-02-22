J2US: Η Δάφνη Καραβοκύρη και η Έλενα Τσαγκρινού αποχώρησαν από το μουσικό σόου

Τo J2US έχει βρει τη θέση του στο πρόγραμμα του OPEN και κάθε Σάββατο βράδυ κρατά συντροφιά στους τηλεθεατές με πολύ τραγούδι και λάμψη. Ωστόσο, παρελθόν από το σόου αποτελούν πλέον η Δάφνη Καραβοκύρη και η Έλενα Τσαγκρινού.

Το βράδυ του Σαββάτου (21.02.2026) ο Νίκος Κοκλώνης καλωσόρισε το κοινό στο δεύτερο live του J2US και στο τέλος αποκαλύφθηκε ποιο ζευγάρι είχε τη χαμηλότερη βαθμολογία και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αυτό δεν ήταν άλλο από τη Δάφνη Καραβοκύρη και την Έλενα Τσαγκρινού.

Μέχρι το τέλος είχε μείνει στο πλατό η Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία άκουσε το αποτέλεσμα δια στόματος Νίκο Κοκλώνη, ενώ μαζί της υποψήφιοι ήταν και ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους με τη Ματίνα Ζάρα.

«Ήταν ωραία, μία πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δεν πειράζει. Είναι ένα παιχνίδι και είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Όλα λογικά και κατανοητά. Το θέμα είναι ότι το απολαύσαμε», δήλωσε η Δάφνη Καραβοκύρη μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Παράλληλα η Δάφνη Καραβοκύρη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA και αυτές προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου.

«Δεν το περίμενα. Ήταν λίγο απότομο και ήταν και άβολο γιατί δεν ήταν η Έλενα μαζί.

Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, όλα για καλό. Εγώ θα ευχηθώ στα παιδιά να το χαρούν και να το απολαύσουν».