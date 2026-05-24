J2US: Stan και Μαρία Αργυριάδου οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού – Το «ευχαριστώ» στον Κώστα Δόξα

Η Μαίρη Αργυριάδου και ο Stan αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές του J2US για το 2026, στον μεγάλο τελικό που προβλήθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (24.05.2026).

Οι τρεις φιναλίστ του J2US ήταν ο Δημήτρης Σκουλός με τη Δανιέλα Χατζή, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος με την Αγγελική Ηλιάδη και η Μαίρη Αργυριάδου με τον Stan. Αφού διαγωνίστηκαν, ο Νίκος Κοκλώνης, κάλεσε όλα τα ζευγάρια που συμμετείχαν στο show, για να κάνει την μεγάλη ανακοίνωση.

Ο παρουσιαστής υπενθύμισε τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα του show, εξηγώντας πως τα έσοδα από τις ψηφοφορίες θα δοθούν στον σύλλογο «Στοργή».

Μετά από αρκετή αγωνία και την κατάλληλη μουσική υπόκρουση, ο Νίκος Κοκλώνης, ανακοίνωσε τους μεγάλους νικητές του 7ου J2US. Το ζευγάρι ξέσπασε σε πανηγυρισμούς και χοροπηδητά ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ξεκίνησαν να τους χειροκροτούν.

Κομφετί «σκέπασαν» την σκηνή ενώ η Μαίρη Αργυριάδου σήκωσε ψηλά το έπαθλο.

Stan και Μαίρη Αργυριάδου ευχαρίστησαν στη συνέχεια τόσο τον Νίκο Κοκλώνη όσο και την παραγωγή για την εμπειρία που έζησαν τους τελευταίους μήνες.

Η γνωστή δημοσιογράφος είπε «ευχαριστώ» και στον Κώστα Δόξα που ήταν το ζευγάρι της στο show, πριν απομακρυνθεί λόγω της καταδίκης του για ενδοοικογενειακή βία.