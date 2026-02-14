Media

J2US: Το τηλεφώνημα έκπληξη του Αντώνη Ρέμου κατά την διάρκεια του live και οι ευχές για την κόρη του

Ο Νίκος Κοκλώνης έστειλε on air τις ευχές του στον Αντώνη Ρέμο για την κόρη του Ελένη, η οποία σήμερα 14 Φεβρουαρίου είχε τα γενέθλιά της
Αντώνης Ρέμος
Αντώνης Ρέμος / (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Αντώνης Ρέμος έκανε την έκπληξη στο J2US με τηλεφωνική παρέμβαση κατά την διάρκεια του live του δημοφιλούς σόου.

Με αφορμή το τραγούδι του «Σ’ αγαπώ» που ερμήνευσαν ο Δημήτρης Σκουλός και η Δανιέλα Χατζή στο J2US, ο Αντώνης Ρέμμος αναφέρθηκε στη σχέση του με τον γνωστό φωτογράφο κάνοντας χιούμορ με τις δηλώσεις του. 

«Εκεί άκουσα δυο φωνές, Ντανιέλα μου και Δημήτρη καλησπέρα. Τι κάνετε; Δεν φανταζόμουν, Δημήτρη, ότι έχεις “φωτογραφική” φωνή. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι όποιος σε ακούει… παγώνει», είπε ο Αντώνης Ρέμος. 

«Παγώνει η στιγμή, να ξέρεις! Παγώνει ο χρόνος. Λοιπόν, είναι καιρός να έχεις και συ λίγο άγχος, όχι μόνο εμείς να ‘χουμε άγχος όταν ακούμε το κλικ της μηχανής σου. Ήρθε η ώρα να το πληρώσεις αυτό, κύριε Δημήτρη μας», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος στην πρεμιέρα του J2US. 

Ο Νίκος Κοκλώνης έστειλε on air τις ευχές του στον Αντώνη Ρέμο για την κόρη του Ελένη, η οποία σήμερα 14 Φεβρουαρίου είχε τα γενέθλιά της.

«Έχουμε σήμερα τα γενέθλια και είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι φίλοι και έχουμε κάνει πολύ μεταξύ μας αυτή τη βραδιά», απάντησε ο τραγουδιστής.

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ έγιναν γονείς το 2015. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2018.

Η Υβόννη Μπόσνιακ είχε εξομολογηθεί σε δηλώσεις της στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου: «Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτάς της ζωής μου.

Είναι ο άνθρωπός μου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο. Είναι καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα ότι θα τον ερωτευτώ τόσο πολύ».

