«John Rambo»: Ξεκίνησαν στην Ταϊλάνδη τα γυρίσματα του prequel – Ο Νόα Σεντινέο παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ Σταλόνε

Ο θρυλικός ήρωας δράσης John Rambo ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στις αίθουσες, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για το διάσημο franchise. Είναι η πρώτη ταινία της ομώνυμης κινηματογραφικής σειράς όπου ο Τζον Ράμπο δεν είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η πρώτη αφίσα, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή (30.01.2026) μέσω των social media, επιβεβαίωσε την αλλαγή φρουράς: ο Νόα Σεντινέο (Noah Centineo) αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως John Rambo, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) στον χαρακτήρα που σφράγισε την καριέρα του διάσημου σταρ του Χόλιγουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα ταινία τοποθετείται χρονικά αρκετά χρόνια πριν από τα γεγονότα του θρυλικού «First Blood» (1982). Στόχος της παραγωγής είναι να εμβαθύνει στον ψυχισμό και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον John J. Rambo, προτού μετατραπεί στον απόλυτο επιζώντα που γνώρισε το παγκόσμιο κοινό.

Σε σκηνοθεσία του Τζαλμαρί Έλαντερ (Jalmari Helander), το καστ περιλαμβάνει τους Τζέισον Τόμπιν (Jason Tobin), Κουίνσι Ιζάια (Quincy Isaiah), Τζέφερσον Γουάιτ (Jefferson White) και Γιάο (Yao), μεταξύ άλλων.

«Όταν ήμουν 11 ετών, είδα για πρώτη φορά το ”First Blood” και μου άλλαξε τη ζωή. Το Rambo δεν ήταν απλώς μια ταινία για μένα – με συντρόφευσε καθώς μεγάλωνα και είχε καθοριστική επίδραση στην απόφασή μου να γίνω σκηνοθέτης», ανέφερε σε δήλωσή του, ο σκηνοθέτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καθώς ξεκινάμε την παραγωγή για την καταγωγή του John Rambo, επιστρέφουμε στην αρχή. Είναι μια ιστορία επιβίωσης για την αντοχή, την επιμονή και τη χαμένη αθωότητα. Είναι τιμή μου να διαμορφώνω το επόμενο κεφάλαιο με βαθύ σεβασμό στον χαρακτήρα και την κληρονομιά του και να προσφέρω στο κοινό την αφετηρία του ταξιδιού του John Rambo», συμπλήρωσε.

Noah Centineo’s #Rambo prequel movie is now in production.



“This is Rambo stripped down, raw, and real—a survival story about endurance, persistence, and lost innocence. It’s an honor to shape this next chapter with deep respect for the character and the legacy, and to bring… pic.twitter.com/ls4cDtgUtz — Variety (@Variety) January 29, 2026

Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν στα Κράμπι, Πανγκ Νγκα και Καντσαναμπούρι.

Το σενάριο του φιλμ υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς (Rory Haines) και Σοράμπ Νοσιρβάνι (Sohrab Noshirvani).

Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Κέβιν Κινγκ Τέμπλετον (Kevin King Templeton), Λες Γουέλντον (Les Weldon), Τζόναθαν Γιάνγκερ (Jonathan Yunger) για τη Millennium Media, καθώς και οι Μάικλ Ντίσκο (Michael Disco) και Άντζελα Ρούσο (Angela Russo) μέσω της AGBO. Χρέη εκτελεστικών παραγωγών έχουν, μεταξύ άλλων, οι Άντονι και Τζο Ρούσο (Anthony & Joe Russo). Τη διανομή της ταινίας έχει αναλάβει η Lionsgate.